- Ενώ προτείνεται η μείωση της πρόσληψης κορεσμένων λιπαρών κάτω του 10% της συνολικής ενεργειακής πρόσληψης, η ταυτόχρονη προώθηση της κατανάλωσης κόκκινου κρέατος, γαλακτοκομικών προϊόντων με πλήρη λιπαρά και βουτύρου κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση και καθιστά τον στόχο αυτό εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί. Ιδιαίτερα προβληματική είναι και η απουσία σαφούς αναφοράς και περιορισμών στα επεξεργασμένα προϊόντα κρέατος όπως π.χ. τα αλλαντικά.
- Η σύσταση για αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης βασίζεται σε βιβλιογραφία που δεν είναι πλήρης και δεν ευθυγραμμίζεται αφενός με τις ανάγκες του γενικού πληθυσμού αλλά με οδηγίες για αθλούμενους και αφετέρου με τις αρχές της Μεσογειακής Διατροφής, όπου η σύσταση είναι χαμηλότερη και προέρχεται κυρίως από φυτικές πηγές και ψάρια.
- Με βάση τις νέες οδηγίες, το κατώτατο όριο πρόσληψης υδατανθράκων (130–150 g/ημέρα) και η συνιστώμενη πρόσληψη φυτικών ινών (~30 g/ημέρα) είναι δύσκολο να εξασφαλιστούν, γεγονός που δημιουργεί πρακτικές και διατροφικές ασυνέπειες με τα μέχρι σήμερα έγκυρα επιστημονικά δεδομένα.
- Απουσιάζει πλήρως οποιαδήποτε αναφορά στην ενυδάτωση και στη συνολική πρόσληψη υγρών, ένα βασικό στοιχείο υγείας και ευεξίας.
- Δεν υπάρχει καμία αναφορά στη βιωσιμότητα των διατροφικών επιλογών. Αντιθέτως, η ενθάρρυνση αυξημένης κατανάλωσης κόκκινου κρέατος, και ιδιαίτερα βοδινού, ενδέχεται να αυξήσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, όπως το διοξείδιο του άνθρακα και το μεθάνιο, επιβαρύνοντας περαιτέρω την κλιματική κρίση.
- Ο τρόπος οπτικοποίησης των συστάσεων ενδέχεται να δίνει λανθασμένα μηνύματα στους καταναλωτές. Σε αντίθεση με την ελληνική διατροφική πυραμίδα, όπου το κόκκινο κρέας βρίσκεται στην κορυφή και τα αδρά επεξεργασμένα δημητριακά στη βάση, η αντιστροφή που παρατηρείται στις νέες αμερικανικές οδηγίες μπορεί να οδηγήσει στην εσφαλμένη εντύπωση ότι απαιτείται υψηλή κατανάλωση κόκκινου κρέατος και αυστηρός περιορισμός των δημητριακών ολικής άλεσης.
Ανατροπή: Απολύουν λόγω τεχνητής νοημοσύνης για να τους… ξαναπροσλάβουν – Τι έδειξε έρευνα της Gartner
Μέχρι το 2027, το 50% των εταιρειών που μείωσαν προσωπικό λόγω τεχνητής νοημοσύνης θα επαναπροσλάβει άτομα σε νέους ρόλους, σύμφωνα με τη Gartner, καθώς πολλοί οργανισμοί ενδέχεται να επέσπευσαν απολύσεις χωρίς πλήρη κατανόηση των επιπτώσεων της ΤΝ.
Επιστήμονες ανακάλυψαν ένα «GPS» ηλικίας 97 εκατ. ετών που ίσως καθοδηγούσε προϊστορικά ζώα
Επιστήμονες εντόπισαν τα αρχαιότερα αποδεικτικά στοιχεία εσωτερικού συστήματος πλοήγησης σε ζώο - Μαγνητικά απολιθώματα 97 εκατ. ετών από άγνωστο οργανισμό, που ίσως εξηγούν πώς πτηνά και ψάρια προσανατολίζονται με το μαγνητικό πεδίο της Γης
NASA: Αναβάλλει την αποστολή Artemis II γύρω από τη Σελήνη λόγω διαρροής καυσίμου
Με ανακοίνωση της η NASA ανέφερε ότι αναβάλλει την εκτόξευση της αποστολής Artemis II, την πρώτη πτήση γύρω από τη Σελήνη μετά από 50 χρόνια, λόγω διαρροής καυσίμου που εντοπίστηκε κατά την τελευταία δοκιμή του πυραύλου SLS. Η νέα ημερομηνία εκτόξευσης ορίζεται για τον Μάρτιο. To Artemis II, το οποίο σχεδιαζόταν να εκτοξευτεί στις 8 […]
Apple: Έτσι θα είναι το αναδιπλούμενο iPhone – Θα μοιάζει με βιβλίο
Η Apple φέρεται να ετοιμάζει ένα αναδιπλούμενο iPhone με σχεδιασμό τύπου βιβλίου που πιθανότατα θα παρουσιαστεί το 2026, ενώ εξετάζει και μοντέλο clamshell. Η τιμή του εκτιμάται στα 1.999 δολάρια και θα έχει οθόνη 7,8 και 5,5 ιντσών.
Θησαυροφυλάκιο 12 δισ. για σπάνιες γαίες φτιάχνει ο Τραμπ
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το Project Vault, ένα σχέδιο $12 δισ. για αποθεματικό κρίσιμων ορυκτών με ιδιωτική και κρατική χρηματοδότηση, στοχεύοντας στη μείωση της εξάρτησης των ΗΠΑ από εισαγωγές και κινεζικές αλυσίδες εφοδιασμού.