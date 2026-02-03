Το MEGA, megatv.com, ξεχώρισε στα φετινά Ermis Awards,

Το νέο website του MEGA, megatv.com, ξεχώρισε στα φετινά Ermis Awards, αποσπώντας το Bronze βραβείο στην κατηγορία Digital Craft & Experience. Η διάκριση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει τη δέσμευση του σταθμού στην καινοτομία, τον σύγχρονο σχεδιασμό και την παροχή μιας ψηφιακής εμπειρίας υψηλών προδιαγραφών.

Πλήρως ανανεωμένο και σχεδιασμένο για να προσφέρει εμπειρία θέασης αντίστοιχη των κορυφαίων διεθνών πλατφορμών, το νέο megatv.com επανασχεδιάστηκε με γνώμονα τις αρχές του σύγχρονου UX design. Με έμφαση στο πλούσιο οπτικό περιεχόμενο και τη λειτουργικότητα, η πλοήγηση γίνεται πλέον πιο εύκολη και άμεση από ποτέ. Η αρχική σελίδα καλωσορίζει τον χρήστη με εντυπωσιακές “hero” εικόνες και καθαρή τυπογραφία, εξασφαλίζοντας μια απόλυτα φιλική περιήγηση.

Οι χρήστες μπορούν να περιηγηθούν εύκολα και να απολαύσουν αγαπημένες σειρές, ψυχαγωγικές εκπομπές, ενημερωτικό περιεχόμενο, χρηστικά βίντεο, καθώς και το πρόγραμμα του MEGA σε live streaming. Παράλληλα, διαθέσιμα είναι και τα θεματικά κανάλια MEGA News, με LIVE και on demand 24ωρη ενημέρωση και το MEGA Kids, με παιδικές σειρές.

Ιδιαίτερη θέση στο site κατέχουν οι κλασικές, αγαπημένες σειρές του MEGA, καθώς και τα MEGA Golden Classics, μια ξεχωριστή ανθολογία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της πλούσιας ταινιοθήκης του σταθμού.

Ο σχεδιασμός του νέου website έγινε από την Kommigraphics σε συνεργασία με τη διεύθυνση Marketing της Alter Ego Media και την εταιρεία Whiskey.

Η τελετή απονομής των Ermis Awards πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου στο Ωδείο Αθηνών. Πρόκειται για τον κορυφαίο θεσμό του κλάδου, που αναδεικνύει τη δημιουργικότητα και την αρτιότητα στον χώρο της επικοινωνίας και της διαφήμισης στην Ελλάδα.