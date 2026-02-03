Tα βλέμματα συναντιούνται και η έλξη ανάμεσα στον Κωνσταντίνο και τη Φρύνη δυναμώνει επικίνδυνα, στο αποψινό επεισόδιο της «Γης της ελιάς».
Οι εξελίξεις αναμένονται καταιγιστικές…
Αναλυτικά η περίληψη του σημερινού επεισοδίου που θα μεταδοθεί στις 22:20, στο MEGA:
Η Κατερίνα, μία φίλη της Στέλλας, στέλνει αποδεικτικά στοιχεία στον Αντώνη, προκειμένου να τον πείσει ότι δεν αστειεύεται κι εκείνος αναγκάζεται να ενδώσει στον εκβιασμό της. Ο Κωνσταντίνος κι η Φρύνη ζουν το παράνομο πάθος τους κι εκμυστηρεύονται αυτό που τους συμβαίνει στον Τζον και στον Στέφανο. Ο Βαγιάκος πιέζει την Αμαλία να τον βοηθήσει να φύγει στο εξωτερικό, ενώ ο Κουράκος τον ψάχνει παντού. Ο Παυλής δεν μπορεί να ξεπεράσει την κοροϊδία της Δάφνης και συνεχίζει να βρίσκει παρηγοριά στο ποτό, ενώ η Δάφνη εμπιστεύεται όλη την αλήθεια για το παρελθόν της στην Άννα. Η Χάιδω προτείνει στην Αλεξάνδρα να κάνει στη Μάνη τον γάμο της με τον Ορέστη. Ο Στέφανος μαθαίνει ότι ο πατέρας του αποφυλακίζεται σε ένα μήνα και θορυβείται. Ο Παρασκευάς πιάνει τη Φρύνη να του λέει ψέματα και βουτάει το κινητό της για να το ελέγξει. Η Μαργαρίτα βρίσκει τον Βαγιάκο κρεμασμένο στον ελαιώνα των Βρεττάκων.