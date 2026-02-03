Φωτιά ξέσπασε στο εμπορικό κέντρο Jannat Abbad στα δυτικά της Τεχεράνης, πρωτεύουσας του Ιράν, με πυκνούς καπνούς ορατούς σε μεγάλο μέρος της πόλης.

Η πυρκαγιά σημειώθηκε στη διασταύρωση των λεωφόρων Νεγιάγιες – Τζανετάμπαντ.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν πέντε πυροσβεστικοί σταθμοί που έχουν στείλει πυροσβεστικά οχήματα, υδροφόρες και φιάλες οξυγόνου.

Εκπρόσωπος της πυροσβεστικής δήλωσε στο πρακτορείο Tasnim ότι το περιστατικό σημειώθηκε σε υπόστεγο επιφάνειας περίπου 2.000 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο στεγάζει δεκάδες καταστήματα και επιχειρήσεις διαφορετικών δραστηριοτήτων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί πληροφορίες για πιθανά θύματα ή τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.