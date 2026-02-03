Σημαντικές αυξήσεις στις καθαρές αποδοχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων καταγράφονται την περίοδο από τον Μάιο του 2024 έως και τον Ιανουάριο του 2026.

Οι μισθολογικές μεταβολές αφορούν προσωπικό και των τριών Κλάδων – Πολεμικό Ναυτικό, Πολεμική Αεροπορία και Στρατό Ξηράς.

Ο αντιπτέραρχος ε.α.-ιπτάμενος ε.α., Ιωάννης Βαμβάκος μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για τους μισθούς των ενστόλων, το έμψυχο δυναμικό αλλά και τις παραιτήσεις στον κλάδο.

Αυξήσεις αποδοχών στις Ένοπλες Δυνάμεις

Περίοδος: Μάιος 2024 – Ιανουάριος 2026

Πολεμικό Ναυτικό

Κελευστής (4 έτη υπηρεσίας)

Από 1.169€ → 1.855€ καθαρά

Αύξηση: +686€ / μήνα ( +59% )

Ετήσιο όφελος: +8.221€

Δίοπος (2 έτη υπηρεσίας)

Από 1.159€ → 1.806€ καθαρά

Αύξηση: +647€ / μήνα ( +56% )

Ετήσιο όφελος: +7.764€

Αντιπλοίαρχος – Κυβερνήτης (27 έτη υπηρεσίας)

Από 2.150€ → 3.052€ καθαρά

Αύξηση: +902€ / μήνα ( +42% )

Ετήσιο όφελος: +10.824€

Πολεμική Αεροπορία

Ανθυποσμηναγός (5 έτη υπηρεσίας, άγαμος)

Από 1.071€ → 1.429€ καθαρά

Αύξηση: +358€ / μήνα ( +33% )

Ετήσιο όφελος: +4.296€

Στρατός Ξηράς

Δεκανέας (2 έτη υπηρεσίας, άγαμος)