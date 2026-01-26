Russia admitted for the first time that a Ukrainian missile sank its Black Sea flagship, the guided-missile cruiser Moskva, in April 2022.

The admission was later deleted as Russia reverted to the official narrative that the Moskva sank due to a freak accident.

The incident occurred seven weeks after Russia launched its full-scale invasion of Ukraine.

Ukraine had claimed responsibility, stating it hit the Moskva with its Neptune anti-ship cruise missile.

Ρωσία παραδέχθηκε για πρώτη φορά ότι ουκρανικός πύραυλος βύθισε το πολεμικό της πλοίο Moskva, τη ναυαρχίδα του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας.

Το Moskva αποτελούσε ένα από τα σημαντικότερα πολεμικά πλοία της Ρωσίας όταν βυθίστηκε τον Απρίλιο του 2022, μόλις επτά εβδομάδες μετά την έναρξη της πλήρους εισβολής στην Ουκρανία.

Το Κίεβο είχε σπεύσει να ανακοινώσει ότι το πλοίο επλήγη από ουκρανικό πύραυλο τύπου Neptune, ωστόσο η Μόσχα υιοθέτησε διαφορετική εκδοχή για το περιστατικό.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας επέμενε ότι η βύθιση προκλήθηκε από πυρκαγιά που οδήγησε σε έκρηξη των πυρομαχικών. Τότε, οι ρωσικές αρχές είχαν αναφέρει πως το πλήρωμα είχε εκκενωθεί, αν και αργότερα παραδέχθηκαν ότι υπήρχαν αγνοούμενοι.

Σύμφωνα με το ανεξάρτητο ρωσικό μέσο Mediazona, στρατιωτικό δικαστήριο της Μόσχας επιβεβαίωσε κατά λάθος την ουκρανική εκδοχή, δημοσιεύοντας ανακοίνωση για την καταδίκη Ουκρανού αξιωματικού του ναυτικού, ο οποίος φέρεται να διέταξε την επίθεση στο Moskva και στη φρεγάτα Admiral Essen. Ο αξιωματικός καταδικάστηκε ερήμην σε ισόβια κάθειρξη.

Η ανακοίνωση αφαιρέθηκε γρήγορα από την ιστοσελίδα του δικαστηρίου, όμως η Mediazona πρόλαβε να την αποθηκεύσει..

Η απώλεια του Moskva θεωρήθηκε ιδιαίτερα ταπεινωτική για τη Ρωσία και αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες επιτυχίες της Ουκρανίας στον πόλεμο.

Το αμερικανικό δίκτυο CNN ζήτησε σχόλιο από τις ρωσικές αρχές. Η εκπρόσωπος του στρατιωτικού δικαστηρίου, Ιρίνα Ζίρνοβα, δήλωσε ότι δεν θα υπάρξει επίσημη τοποθέτηση, ενώ ο ρωσικός στρατός δεν απάντησε στο αίτημα.

Η Mediazona έχει δημοσιεύσει στο παρελθόν μαρτυρίες οικογενειών ναυτών που σκοτώθηκαν στο Moskva – θάνατοι που δεν αναγνωρίστηκαν ποτέ επίσημα από τη ρωσική στρατιωτική ηγεσία.

Σε αποσπάσματα της ανακοίνωσης του δικαστηρίου αναφέρεται: «Στις 13 Απριλίου 2022, δύο πύραυλοι έπληξαν το καταδρομικό Moskva, προκαλώντας πυρκαγιά και καπνό στο εσωτερικό του πλοίου». Σύμφωνα με το ίδιο κείμενο, «η έκρηξη και η φωτιά προκάλεσαν τον θάνατο 20 μελών του πληρώματος, 24 τραυματισμούς και οκτώ αγνοούμενους, κατά τη διάρκεια εξάωρης προσπάθειας διάσωσης». Το δικαστήριο υποστήριξε επίσης ότι το πλοίο «δεν συμμετείχε στην επιχείρηση στην Ουκρανία».

Ο εκπρόσωπος του ουκρανικού Πολεμικού Ναυτικού, Ντμίτρο Πλετέντσουκ, δήλωσε στο CNN ότι είναι πλέον δύσκολο για τη Ρωσία να αρνηθεί τα γεγονότα, καθώς μιλούν δημόσια οι οικογένειες των θυμάτων.

Έλεγχος της πληροφόρησης

Η ανάκληση της ανακοίνωσης από το δικαστήριο αποτελεί ένα ακόμη επικοινωνιακό πλήγμα για τις ρωσικές αρχές.

Στις πρώτες ημέρες της εισβολής, το κρατικό πρακτορείο RIA Novosti είχε δημοσιεύσει –και γρήγορα αποσύρει– άρθρο που πανηγύριζε πρόωρα τη «νίκη» της Ρωσίας. Σχεδόν τέσσερα χρόνια αργότερα, οι ρωσικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν με περιορισμένα εδαφικά κέρδη, ενώ η Ουκρανία έχει ανακτήσει εκτεταμένες περιοχές που είχαν αρχικά καταληφθεί.

Η Μόσχα διατηρεί αυστηρό έλεγχο στην ενημέρωση σχετικά με τον πόλεμο, αποφεύγοντας ακόμη και τον όρο «πόλεμος» και χρησιμοποιώντας τον χαρακτηρισμό «ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

Πολλοί δημοσιογράφοι που κάλυψαν γεγονότα όπως οι σφαγές στη Μπούτσα έχουν φυλακιστεί με την κατηγορία διάδοσης «ψευδών πληροφοριών» για τον ρωσικό στρατό.

Η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων ανέφερε τον Δεκέμβριο ότι τουλάχιστον 27 δημοσιογράφοι βρίσκονται στη φυλακή για την κάλυψη του πολέμου, ενώ κάποιοι έχουν εξοριστεί ή σκοτωθεί.