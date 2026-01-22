Το γαλλικό πολεμικό ναυτικό αναχαίτισε στη Μεσόγειο ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο που τελούσε υπό καθεστώς κυρώσεων.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη πολλών συμμάχων και σε πλήρη συμφωνία με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν.

Το ρωσικό πλοίο θεωρείται ύποπτο ότι έπλεε υπό ψεύτικη σημαία.

Το γαλλικό πολεμικό ναυτικό αναχαίτισε σήμερα στη Μεσόγειο ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο που υπόκειται σε κυρώσεις, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα Χ.

« Η επιχείρηση αυτή πραγματοποιήθηκε … με την υποστήριξη αρκετών άλλων συμμάχων μας. Πραγματοποιήθηκε σε πλήρη συμφωνία με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας» δήλωσε ο Μακρόν.

Nous ne laisserons rien passer. La Marine nationale a arraisonné ce matin un navire pétrolier en provenance de Russie, sous sanctions internationales et suspecté d’arborer un faux pavillon. Cette intervention a été effectuée en haute mer, en Méditerranée,… pic.twitter.com/6mHMvGtB94 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 22, 2026

Το πλοίο τελούσε υπό καθεστώς κυρώσεων και θεωρείται ύποπτο ότι έπλεε υπό ψεύτικη σημαία, ανέφερε ο ίδιος.

« Οι δραστηριότητες του σκιώδους στόλου συμβάλλουν στη χρηματοδότηση του επιθετικού πολέμου (της Ρωσίας) κατά της Ουκρανίας» πρόσθεσε ο Μακρόν στην ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ.

Σε ανακοίνωσή του, ο γαλλικός στρατός γνωστοποίησε ότι πρόκειται για το πετρελαιοφόρο «Grinch», το οποίο είχε αποπλεύσει από το Μούρμανσκ της Ρωσίας. Το πλοίο εντοπίστηκε και ελέγχθηκε στο πλαίσιο των επιχειρήσεων επιτήρησης στη Μεσόγειο.

📍Méditerranée | Intervention en haute mer de la @MarineNationale pour un contrôle de pavillon sur un pétrolier. ⚓ Déroutement sous escorte de la Marine nationale, sur demande du procureur de la République, afin de poursuivre les vérifications. 🛡️ Opération menée en… https://t.co/HI60rjDd6i pic.twitter.com/pwTd4cSZjE — Armée française – Opérations militaires (@EtatMajorFR) January 22, 2026

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, «μετά την επιβίβαση της ομάδας επιθεώρησης, η εξέταση των εγγράφων επιβεβαίωσε τις αμφιβολίες σχετικά με τη νομιμότητα της σημαίας που έφερε». Οι αρχές διαπίστωσαν ασάφειες στα στοιχεία νηολόγησης, γεγονός που οδήγησε σε περαιτέρω έρευνα.

Η υπόθεση έχει ήδη παραπεμφθεί στον εισαγγελέα της Μασσαλίας. Το πετρελαιοφόρο εκτρέπεται προς προκαθορισμένο σημείο αγκυροβόλησης, προκειμένου να συνεχιστει ο έλεγχος, υπό τη συνοδεία του γαλλικού ναυτικού.