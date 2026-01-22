- Το γαλλικό πολεμικό ναυτικό αναχαίτισε στη Μεσόγειο ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο που τελούσε υπό καθεστώς κυρώσεων.
- Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη πολλών συμμάχων και σε πλήρη συμφωνία με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν.
- Το ρωσικό πλοίο θεωρείται ύποπτο ότι έπλεε υπό ψεύτικη σημαία.
Το γαλλικό πολεμικό ναυτικό αναχαίτισε σήμερα στη Μεσόγειο ένα ρωσικό δεξαμενόπλοιο που υπόκειται σε κυρώσεις, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν μέσω ανάρτησης του στην πλατφόρμα Χ.
« Η επιχείρηση αυτή πραγματοποιήθηκε … με την υποστήριξη αρκετών άλλων συμμάχων μας. Πραγματοποιήθηκε σε πλήρη συμφωνία με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας» δήλωσε ο Μακρόν.
Nous ne laisserons rien passer.
La Marine nationale a arraisonné ce matin un navire pétrolier en provenance de Russie, sous sanctions internationales et suspecté d’arborer un faux pavillon.
Cette intervention a été effectuée en haute mer, en Méditerranée,… pic.twitter.com/6mHMvGtB94
— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 22, 2026
Το πλοίο τελούσε υπό καθεστώς κυρώσεων και θεωρείται ύποπτο ότι έπλεε υπό ψεύτικη σημαία, ανέφερε ο ίδιος.
« Οι δραστηριότητες του σκιώδους στόλου συμβάλλουν στη χρηματοδότηση του επιθετικού πολέμου (της Ρωσίας) κατά της Ουκρανίας» πρόσθεσε ο Μακρόν στην ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ.
Σε ανακοίνωσή του, ο γαλλικός στρατός γνωστοποίησε ότι πρόκειται για το πετρελαιοφόρο «Grinch», το οποίο είχε αποπλεύσει από το Μούρμανσκ της Ρωσίας. Το πλοίο εντοπίστηκε και ελέγχθηκε στο πλαίσιο των επιχειρήσεων επιτήρησης στη Μεσόγειο.
📍Méditerranée | Intervention en haute mer de la @MarineNationale pour un contrôle de pavillon sur un pétrolier.
⚓ Déroutement sous escorte de la Marine nationale, sur demande du procureur de la République, afin de poursuivre les vérifications.
🛡️ Opération menée en… https://t.co/HI60rjDd6i pic.twitter.com/pwTd4cSZjE
— Armée française – Opérations militaires (@EtatMajorFR) January 22, 2026
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, «μετά την επιβίβαση της ομάδας επιθεώρησης, η εξέταση των εγγράφων επιβεβαίωσε τις αμφιβολίες σχετικά με τη νομιμότητα της σημαίας που έφερε». Οι αρχές διαπίστωσαν ασάφειες στα στοιχεία νηολόγησης, γεγονός που οδήγησε σε περαιτέρω έρευνα.
Η υπόθεση έχει ήδη παραπεμφθεί στον εισαγγελέα της Μασσαλίας. Το πετρελαιοφόρο εκτρέπεται προς προκαθορισμένο σημείο αγκυροβόλησης, προκειμένου να συνεχιστει ο έλεγχος, υπό τη συνοδεία του γαλλικού ναυτικού.
