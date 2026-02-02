Η Λιόν ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, με τον 28χρονο επιθετικό να εντάσσεται στο ρόστερ της ως δανεικός από τον Ολυμπιακό μέχρι το τέλος της σεζόν. Η συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων περιλαμβάνει προαιρετική οψιόν αγοράς, η οποία σύμφωνα με τις εκτιμήσεις φτάνει περίπου τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Ουκρανός φορ ταξίδεψε στη Γαλλία, ολοκλήρωσε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε το συμβόλαιό του, με τη Λιόν να επισημοποιεί τη μεταγραφή του μέσα από σχετική ανακοίνωση.

Λίγο μετά την οριστικοποίηση της μετακίνησής του, ο Γιάρεμτσουκ αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό και τον κόσμο του με ένα προσωπικό μήνυμα.

Η ανάρτηση του Γιάρεμτσουκ

«Αγαπητοί φίλοι του Ολυμπιακού, αυτό το μήνυμα είναι για εσάς. Πάλεψα για αυτόν τον σύλλογο, για εσάς. Έδωσα ό,τι είχα, περισσότερα από όσα ίσως φάνηκαν ή έγιναν κατανοητά. Δεν εκτιμήθηκαν πάντα όλα – έτσι είναι το ποδόσφαιρο.

Όμως η αφοσίωσή μου ήταν πάντα ειλικρινής και αληθινή. Αξίζετε τις μεγαλύτερες και πιο εκκωφαντικές νίκες. Ελπίζω οι δρόμοι μας να συναντηθούν ξανά».