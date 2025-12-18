Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού με 6-0 απέναντι στον Ηρακλή, ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ στρέφει την προσοχή του στο επόμενο παιχνίδι των «ερυθρόλευκων», το Σάββατο κόντρα στην Κηφισιά στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για την 15η αγωνιστική της Super League. Ο Ουκρανός επιθετικός μίλησε για τα προσωπικά του κίνητρα, την προετοιμασία της ομάδας και αναφέρθηκε στην απουσία του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος αγωνίζεται με την Εθνική Μαρόκου στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Στη συνέντευξή του στην Cosmote TV, ο Γιάρεμτσουκ εξέφρασε την ανυπομονησία του για την ευκαιρία να προσφέρει στην ομάδα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της νίκης στο επερχόμενο παιχνίδι για τη διατήρηση της κορυφής στην Super League.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιάρεμτσουκ:

Για το ματς με την Κηφισιά:

«Η ομάδα βρίσκεται σε μια καλή στιγμή. Δημιουργούμε πολλές ευκαιρίες σε κάθε ματς και είμαστε πολύ επικίνδυνοι. Έχουμε ποιοτικούς παίκτες σε κάθε θέση και για το τελευταίο ματς της χρονιάς θέλουμε από όλο τον κόσμο να έρθει στο γήπεδο και να μας υποστηρίξει για να προσθέσουμε ακόμα τρεις πόντους».

Για το αν μπορεί να επαναλάβει ανάλογο με τον περσινό δεύτερο γύρο:

«Δεν ξέρω. Στο ποδόσφαιρο όλα αλλάζουν πολύ γρήγορα. Δουλεύω το ίδιο κάθε μέρα και προσπαθώ να δίνω τον καλύτερο μου εαυτό. Θα προσπαθήσω, παίρνοντας περισσότερο χρόνο, να δείξω την ποιότητα μου».

Για το αν έχει έξτρα κίνητρα λόγω της απουσίας του Ελ Κααμπί:

«Τα κίνητρα μου δεν αλλάζουν. Πάντα δουλεύω σκληρά. Για μένα δεν έχει σημασία. Είτε παίξω πέντε λεπτά, είτε τρία, είτε τριάντα δευτερόλεπτα πάντα θα προσπαθώ να κάνω το καλύτερο που μπορώ για την ομάδα. Αν παίζω περισσότερο θα είναι φανταστικά. Αν όχι, τίποτα δεν αλλάζει».