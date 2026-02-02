Η Λιόν επισημοποίησε την ένταξη του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ στο ρόστερ της, με τον 28χρονο φορ να μετακομίζει στη Γαλλία ως δανεικός από τον Ολυμπιακό έως το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Η συμφωνία περιλαμβάνει προαιρετική οψιόν αγοράς, η οποία εκτιμάται ότι φτάνει περίπου τα 5 εκατομμύρια ευρώ.

Οι επαφές ανάμεσα στις δύο ομάδες βρίσκονταν σε προχωρημένο στάδιο τις τελευταίες ημέρες και ολοκληρώθηκαν οριστικά, με τον ποδοσφαιριστή να ταξιδεύει εγκαίρως στη Γαλλία για να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Για τον λόγο αυτό, ο Γιάρεμτσουκ δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Ολυμπιακού για το πρόσφατο ντέρμπι με την ΑΕΚ, καθώς είχε ήδη δρομολογηθεί η μετακίνησή του στη Λιόν.

Ο Ουκρανός επιθετικός αποχωρεί από τον Πειραιά έχοντας καταγράψει τη φετινή σεζόν 16 συμμετοχές, με 4 γκολ και 1 ασίστ. Συνολικά, με τη φανέλα του Ολυμπιακού μέτρησε 49 εμφανίσεις, 14 τέρματα και 5 ασίστ, συμβάλλοντας στην κατάκτηση του περσινού νταμπλ και του Σούπερ Καπ.

