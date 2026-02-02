Σε δημόσια διαβούλευση αναμένεται να τεθεί τις επόμενες ημέρες ο Νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο οποίος, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών, Θ. Λιβάνιο, θα εισαχθεί στη Βουλή μέσα στις επόμενες εβδομάδες, προκειμένου να ψηφιστεί και να αποτελέσει νόμο του κράτους.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των Δήμων και των Περιφερειών παρουσίασε ο Υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΕΣΗΕΑ, στο πλαίσιο της δημόσιας συζήτησης για τις επικείμενες αλλαγές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Στο πάνελ της εκδήλωσης συμμετείχαν ο Θοδωρής Λιβάνιος, Υπουργός Εσωτερικών, ο Νικόλαος Χλέπας, καθηγητής Διοικητικής Επιστήμης και Δημοσίου Δικαίου στο ΕΚΠΑ, ο Θεόδωρος Χατζηπαντελής, καθηγητής Εφαρμοσμένης Στατιστικής στο ΑΠΘ, καθώς και ο Δημήτρης Καφαντάρης, γενικός γραμματέας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). Τον συντονισμό της συζήτησης είχε η δημοσιογράφος Μαρία Μαγκλάρα.

Ο Νέος Κώδικας φιλοδοξεί να συγκεντρώσει και να εκσυγχρονίσει το νομοθετικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θέτοντας ενιαίους κανόνες λειτουργίας και αρμοδιοτήτων, με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών, την ενίσχυση της διαφάνειας και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ΟΤΑ.