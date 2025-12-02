Ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος παρουσίασε το σχέδιο για την καθιέρωση της ηλεκτρονικής ψήφου μέσω κινητού τηλεφώνου, το οποίο θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές του Νοεμβρίου 2028. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των αλλαγών που προωθεί η κυβέρνηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Μιλώντας στην εκπομπή «Press Talk» του ERTnews, ο κ. Λιβάνιος σημείωσε ότι πρόκειται για ένα πρώτο βήμα προς την καθιέρωση της ηλεκτρονικής ψήφου, καθώς «γίνεται ένα βήμα τη φορά», με στόχο οι πολίτες να εξοικειωθούν σταδιακά με τη διαδικασία.

Όπως τόνισε, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί «μια μεγάλη ευκαιρία», καθώς το θεσμικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης βρίσκεται υπό αναθεώρηση. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, επιδιώκεται να αντιμετωπιστούν προβλήματα που είχαν παρατηρηθεί σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, με κυριότερο τη σημαντική αύξηση της αποχής.

Πώς θα λειτουργήσει η ηλεκτρονική ψήφος

Ο υπουργός διευκρίνισε ότι η παραδοσιακή ψηφοφορία θα συνεχίσει να διεξάγεται κανονικά σε όλα τα εκλογικά τμήματα της χώρας. Παράλληλα, όσοι πολίτες εγγραφούν στην ειδική πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί, θα έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν ηλεκτρονικά μέσω μιας ασφαλούς διαδικτυακής εφαρμογής.

Η ταυτοποίηση των εκλογέων θα πραγματοποιείται με επιβεβαίωση του αριθμού κινητού τηλεφώνου και της ηλεκτρονικής τους διεύθυνσης. Η ψήφος θα επικυρώνεται με τη χρήση OTP (One Time Password), επιτρέποντας την επιλογή δημάρχου, περιφερειάρχη, καθώς και δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων.