Ένας 30χρονος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του στην Πάτρα, μετά από εντοπισμό από τη σύζυγό του.

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Δευτέρας στην ισόγεια κατοικία όπου ζούσαν.

Η σύζυγος ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ, αλλά οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Τραγωδία σημειώθηκε στην Πάτρα, όπου ένας 30χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του από τη σύζυγό του, το μεσημέρι της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου.

Η γυναίκα βρήκε τον άνδρα της χωρίς τις αισθήσεις του στην ισόγεια κατοικία όπου διέμεναν και ειδοποίησε αμέσως το ΕΚΑΒ. Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 30χρονος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Από τις πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών αποκλείεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Η Αστυνομία έχει διατάξει τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, ώστε να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.