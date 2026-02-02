Ο Μάριο Ντράγκι κάλεσε την Ευρώπη να ξεπεράσει τις «παλιές διαιρέσεις» για να καταστεί «πραγματική δύναμη», υπογραμμίζοντας τη σημασία μίας ευρωπαϊκής ομοσπονδίας σε θέματα άμυνας, εξωτερικής πολιτικής και δημοσιονομικής πολιτικής.

Σε ομιλία του στο Πανεπιστήμιο της Λουβέν, τόνισε ότι μόνο οι Ευρωπαίοι έχουν τη δυνατότητα να είναι ανεξάρτητοι ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα.

Προώθησε τον «ρεαλιστικό φεντεραλισμό», υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να γίνουν βήματα εφικτά σήμερα με τους διαθέσιμους εταίρους, επισημαίνοντας ότι καθοριστικός είναι ο δρόμος προς την ομοσπονδία.

Ο Μάριο Ντράγκι κάλεσε την Ευρώπη να ξεπεράσει τις «παλιές διαιρέσεις» και να εξελιχθεί σε «πραγματική δύναμη», μιλώντας σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου της Λουβέν.

«Ανάμεσα σε όλους εκείνους που έχουν βρεθεί σήμερα παγιδευμένοι ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, μόνο οι Ευρωπαίοι έχουν τη δυνατότητα να γίνουν οι ίδιοι πραγματική δύναμη», τόνισε ο Μάριο Ντράγκι. Αναφέρθηκε στην ανάγκη για μια ευρωπαϊκή ομοσπονδία στους τομείς της άμυνας, της εξωτερικής πολιτικής και της δημοσιονομικής διακυβέρνησης.

Η Ευρώπη, σύμφωνα με τον ίδιο, πρέπει να επιδιώξει έναν «ρεαλιστικό φεντεραλισμό». Όπως εξήγησε, αυτό σημαίνει να προχωρήσει με τα βήματα που είναι σήμερα εφικτά, με τους εταίρους που είναι πρόθυμοι και στους τομείς όπου μπορεί να υπάρξει άμεση πρόοδος. «Αλλά φεντεραλισμό, διότι αυτό που μετρά είναι ο προορισμός», υπογράμμισε.

«Ορισμένοι μπορεί να ξεγελούν τους εαυτούς τους ότι ο κόσμος δεν έχει πραγματικά αλλάξει (…) ορισμένοι μπορεί να πιστεύουν ότι παραχωρώντας οικονομική ανεξαρτησία, ή ακόμη και έδαφος, δεν απειλείται η ικανότητά τους να διαφυλάξουν τις αξίες (…). Αυτό δεν πρέπει να σταματήσει τους διορατικότερους από την πορεία προς τα εμπρός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο πρώην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πρώην πρωθυπουργός της Ιταλίας σημείωσε: «Αυτό που ξεκίνησε με δέος πρέπει να συνεχισθεί με ελπίδα. Καθώς ενεργούμε από κοινού θα ανακαλύψουμε και πάλι κάτι που βρίσκεται σε ύπνωση εδώ και καιρό: την υπερηφάνειά μας, την αυτοπεποίθησή μας, την πίστη μας σε ένα κοινό μέλλον. Και σε αυτά τα θεμέλια θα οικοδομηθεί η Ευρώπη».

Ο Μάριο Ντράγκι, ένας από τους πιο σημαντικούς Ευρωπαίους ηγέτες, υπέγραψε το 2024 την εμβληματική έκθεση για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που χαράσσει τις κατευθύνσεις για την επόμενη φάση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.