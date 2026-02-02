Η κυβέρνηση επεκτείνει έως το 2026 την τριετή φοροαπαλλαγή για κενά ακίνητα που διατίθενται σε μακροχρόνια μίσθωση, με στόχο την ενεργοποίηση του ανενεργού αποθέματος κατοικιών και την αναζωογόνηση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών.

Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν βελτιώσεις για πολύτεκνες οικογένειες και επαγγελματίες κρίσιμων τομέων, όπως γιατροί, νοσηλευτές, εκπαιδευτικοί, στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Η φοροαπαλλαγή διατηρείται ακόμα κι αν αλλάξει ο ενοικιαστής, ενισχύοντας το κίνητρο των ιδιοκτητών να διαθέσουν τα ακίνητά τους στην αγορά, ενώ η πολιτική αυτή εντάσσει την ιδιοκτησία στην εθνική στεγαστική στρατηγική σύμφωνα με τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη.

Αξιοποίηση κλειστών ακινήτων και πολεοδομικές παρεμβάσεις βρίσκονται στο επίκεντρο των νέων κυβερνητικών πρωτοβουλιών, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης. Οι ρυθμίσεις στοχεύουν στην ενεργοποίηση του ανενεργού αποθέματος κατοικιών και στην αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών των πόλεων.

Η κυβέρνηση επεκτείνει την τριετή φοροαπαλλαγή για κενά ακίνητα που διατίθενται σε μακροχρόνια μίσθωση έως και το 2026. Η ρύθμιση συνοδεύεται από βελτιώσεις που αφορούν πολύτεκνες οικογένειες και επαγγελματίες κρίσιμων τομέων, όπως οι γιατροί, οι νοσηλευτές, οι εκπαιδευτικοί, καθώς και τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Η απαλλαγή διατηρείται ακόμη και αν αλλάξει ο ενοικιαστής, ενισχύοντας έτσι το κίνητρο των ιδιοκτητών να διαθέσουν τα ακίνητά τους στην αγορά. Σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, η πολιτική αυτή εντάσσει συνειδητά την ιδιοκτησία στην εθνική στεγαστική στρατηγική και στηρίζει τις βασικές λειτουργίες του κράτους.

Νέες πολεοδομικές ρυθμίσεις

Παράλληλα, προωθείται οριζόντια πολεοδομική ρύθμιση που θα επιτρέπει τη γρήγορη μετατροπή γραφείων, καταστημάτων και άλλων επαγγελματικών χώρων σε κατοικίες. Όπως ανέφερε ο υπουργός, πρόκειται για απάντηση στο διαρθρωτικό πρόβλημα των πόλεων, όπου πολλά ακίνητα παραμένουν ανεκμετάλλευτα λόγω παρωχημένων χρήσεων.

Με τη νέα ρύθμιση, αυξάνεται η προσφορά κατοικιών, βελτιώνονται οι αποδόσεις των ιδιοκτητών και μειώνεται η πίεση στα ενοίκια. Επιπλέον, δίνεται νέα ζωή σε περιοχές που είχαν υποβαθμιστεί τα προηγούμενα χρόνια, συμβάλλοντας στη συνολική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος.

