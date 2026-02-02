Αδεια γραφεία, ημιτελή εμπορικά ακίνητα, παλιά και εγκαταλελειμμένα ξενοδοχεία, ακόμη και βιομηχανικά «κουφάρια» αλλάζουν χρήση και με διαδικασίες fast track θα μετατραπούν σε κατοικίες για να πέσουν στην αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης με προσιτό ενοίκιο.

«Προχωράμε σε οριζόντια πολεοδομική ρύθμιση που επιτρέπει τη γρήγορη μετατροπή γραφείων, καταστημάτων και άλλων χώρων σε κατοικίες» ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο 43ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ για να τονίσει ότι με το μέτρο αυτό αντιμετωπίζεται ένα διαρθρωτικό πρόβλημα των πόλεων όπου ακίνητα παγιδευμένα σε χρήσεις δεν ανταποκρίνονται πια στις ανάγκες της εποχής.

Η νέα ρύθμιση την οποία θα «τρέξει» το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα επιτρέπει τη γρήγορη μετατροπή μη οικιστικών ακινήτων σε κατοικίες, ακόμη και κατά παρέκκλιση των προβλέψεων των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΓΠΣ) στοχεύοντας στην αξιοποίηση ενός μεγάλου αποθέματος κλειστών, εγκαταλελειμμένων ή ημιτελών κτιρίων. Με τον τρόπο αυτόν, όπως επισημαίνουν αρμόδιοι παράγοντες, αυξάνεται η προσφορά, βελτιώνονται οι αποδόσεις των ιδιοκτητών, μειώνεται η πίεση στα ενοίκια και δίνεται και ζωή σε ολόκληρες περιοχές οι οποίες είχαν υποβαθμιστεί τα προηγούμενα χρόνια.

Η ρύθμιση που αναμένεται να ενεργοποιηθεί μετά το Πάσχα έρχεται να «κουμπώσει» στο νέο πρόγραμμα «Κατασκευάζω-Νοικιάζω» (Build to Rent), σύμφωνα με το οποίο νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κατασκευών ή διαχείρισης ακινήτων μπορούν να κατασκευάσουν νέες κατοικίες ή να μετατρέψουν σε οικιστική τη χρήση υφιστάμενων ακινήτων άλλης χρήσης. Στόχος είναι η ενίσχυση του αποθέματος προσιτής στέγης, αποκλειστικά για τη διάθεσή τους προς μακροχρόνια μίσθωση, διάρκειας τουλάχιστον δέκα ετών και έναντι προκαθορισμένου μισθώματος.

Φορο-κίνητρα

Οι κατασκευαστικές εταιρείες που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα εξασφαλίζουν φορο-μπόνους καθώς το εισόδημα από τα ενοίκια που θα εισπράττονται θα εκπίπτει του φόρου εισοδήματος του νομικού προσώπου.

Σημειώνεται ότι η δυνατότητα αλλαγής χρήσης υπάρχει ήδη, ωστόσο οι διαδικασίες είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες. Οι πολλαπλές εγκρίσεις και οι αναθεωρήσεις αδειών λειτουργούν αποτρεπτικά, με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες να στρέφονται κυρίως σε λύσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb αντί για δημιουργία κατοικιών.

Η νέα ρύθμιση θα αφορά αποκλειστικά υφιστάμενα κτίρια ενώ θα υπάρξουν σαφείς κανόνες ώστε να αποφευχθούν καταστρατηγήσεις, όπως η μετατροπή των νέων κατοικιών σε βραχυχρόνια μίσθωση.

«Περισσότερα διαθέσιμα σπίτια, λογική φορολογία, κίνητρα επένδυσης, αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος, στήριξη της Περιφέρειας. Αυτή η κατεύθυνση δεν αφορά μόνο τους ιδιοκτήτες. Αφορά τα νέα ζευγάρια που ψάχνουν σπίτι, τις οικογένειες που θέλουν ποιότητα ζωής, τις τοπικές κοινωνίες που χρειάζονται ζωή και δραστηριότητα» υπογράμμισε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος ανακοίνωσε ότι το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑΣ) θα τεθεί σε λειτουργία εντός του πρώτου τριμήνου του 2026 και θα δώσει στο κράτος ολοκληρωμένη ψηφιακή εικόνα του αποθέματος των ακινήτων ώστε να μπορεί να σχεδιάζει δίκαιες πολιτικές και να αφαιρεί βάρη από τα ακίνητα. «Ενισχύεται η διαφάνεια, περιορίζεται η παραοικονομία και γίνεται πιο σταθερό και προβλέψιμο το περιβάλλον για όλη την αγορά ακινήτων» τόνισε προσθέτοντας ότι προωθείται το νέο πρόγραμμα ύψους 400 εκατ. ευρώ με ενισχύσεις έως 36.000 ευρώ όχι μόνο για ενεργειακή αναβάθμιση αλλά και για ανακαίνιση ακινήτων.

Μητρώο Ακινήτων

Αναφερόμενος στην πλατφόρμα του ΜΙΔΑ, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, υπογράμμισε ότι θα συσχετιστούν τα στοιχεία κάθε ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο με το περιουσιολόγιο της ΑΑΔΕ και με τη χρήση του (κενό, ιδιοκατοίκηση, μίσθωση κ.λπ.). Ανέφερε ακόμη ότι στα οφέλη του μητρώου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η προσυμπλήρωση των δηλώσεων Ε1 και Ε2, το κλείσιμο «παραθύρων» που υπάρχουν σήμερα σε σχέση με την καταβολή επιδομάτων, η σωστή εφαρμογή της στεγαστικής πολιτικής, η δικαιοσύνη στην καταβολή αγροτικών επιδοτήσεων.

«Η ακίνητη περιουσία είναι κάτι παραπάνω από ένα περιουσιακό στοιχείο, είναι κόπος ζωής, είναι οι ρίζες μας» υπογράμμισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου αναφέροντας ότι εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους θα παρουσιαστεί η κωδικοποίηση της πολεοδομικής νομοθεσίας που περιλαμβάνει σήμερα 170 διαφορετικούς νόμους ηλικίας έως και 103 ετών. Παράλληλα θα προχωρήσουν τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια στο 80% της επικράτειας, τα Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια για τον τουρισμό, τη βιομηχανία και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η μεταρρύθμιση στις πολεοδομίες.

Η ΠΟΜΙΔΑ

Στους στόχους των ιδιοκτητών ακινήτων για το 2026 αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, Στράτος Παραδιάς, κάνοντας λόγο για περαιτέρω μείωση των φορολογικών συντελεστών εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ, επέκταση της τριετούς φοροαπαλλαγής για κάθε ξενοίκιαστη κατοικία, καθιέρωση του πιστοποιητικού φερεγγυότητας των υποψήφιων ενοικιαστών, αποτροπή του τριπλασιασμού του ΤΑΠ, αύξηση της έκπτωσης ΕΝΦΙΑ στο 50% λόγω ασφάλισης κάθε είδους κτιρίων, δυνατότητα διορθώσεων στα πλαίσια του ΜΙΔΑ χωρίς αναδρομικές χρεώσεις, θέσπιση κανόνων και εξαιρέσεων στην υποχρεωτική τραπεζική κατάθεση ενοικίων.