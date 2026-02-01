Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, χαρακτήρισε τους ευρωπαϊκούς στρατούς ως “τρομοκρατικές οργανώσεις”, σε απάντηση στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χαρακτηρίσει τους Φρουρούς της Επανάστασης “τρομοκρατική οργάνωση”.

Το Ιράν απάντησε στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να χαρακτηρίσει τους Φρουρούς της Επανάστασης ως «τρομοκρατική οργάνωση», ανακοινώνοντας ότι θεωρεί «τρομοκρατικούς οργανισμούς» τους ευρωπαϊκούς στρατούς. Τη δήλωση έκανε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ.

«Σύμφωνα με το άρθρο 7 του νόμου για τα αντίμετρα που αφορούν τον χαρακτηρισμό του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ως τρομοκρατικής οργάνωσης, οι στρατοί των ευρωπαϊκών χωρών θεωρούνται τρομοκρατικές οργανώσεις», ανέφερε ο Γαλιμπάφ μιλώντας στο κοινοβούλιο.

Ο ίδιος, όπως και οι βουλευτές, εμφανίστηκε φορώντας στολή των Φρουρών της Επανάστασης, σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το σώμα.

Οι άμεσες συνέπειες της απόφασης αυτής δεν είναι προς το παρόν σαφείς, ωστόσο η κίνηση αναμένεται να οξύνει περαιτέρω τις σχέσεις μεταξύ Τεχεράνης και Βρυξελλών.

Η ΕΕ εντάσσει στις τρομοκρατικές οργανώσεις τους «Φρουρούς της Επανάστασης» του Ιράν

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να εντάξει το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν στη «μαύρη λίστα» τρομοκρατικών οργανώσεων, έπειτα από ομόφωνη απόφαση των υπουργών Εξωτερικών την Πέμπτη στις Βρυξέλλες. Η κίνηση αυτή θεωρείται μια ισχυρή πολιτική καταδίκη της βίαιης καταστολής των διαδηλώσεων από την Ισλαμική Δημοκρατία.

Ο χαρακτηρισμός συνεπάγεται δέσμευση περιουσιακών στοιχείων, απαγόρευση χρηματοδότησης και ταξιδιωτικούς περιορισμούς για όλα τα μέλη του IRGC, πολλά από τα οποία ήδη υπόκεινται σε κυρώσεις βάσει του ευρωπαϊκού πλαισίου. «Η καταστολή δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη», δήλωσε η Ύπατη Εκπρόσωπος Κάγια Κάλλας, υπογραμμίζοντας ότι «κάθε καθεστώς που σκοτώνει χιλιάδες ανθρώπους του εργάζεται για την ίδια του την καταστροφή».

Η απόφαση κατέστη δυνατή αφού η Γαλλία και η Ισπανία, που αρχικά είχαν εκφράσει επιφυλάξεις, άλλαξαν στάση, ενώ και το Βέλγιο συντάχθηκε τελικά με τη γραμμή έγκρισης. «Δεν μπορούμε να έχουμε ατιμωρησία για τα εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί», ανέφερε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό, καλώντας την Τεχεράνη να απελευθερώσει πολιτικούς κρατούμενους και να αποκαταστήσει την πρόσβαση στο Διαδίκτυο.