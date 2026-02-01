Μια μικρή έκπληξη και ένα… πολυαναμενόμενο ντεμπούτο έχει η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού για το εντός έδρας παιχνίδι με την Κηφισιά.

Ο Σαντίνο Αντίνο βρίσκεται στο βασικό σχήμα του Παναθηναϊκού και θα αγωνιστεί για παρθενική φορά με την πράσινη φανέλα, ενώ και ο νεοαποκτηθείς Σωτήρης Κοντούρης θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση με το Τριφύλλι.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Καλάμπρια, Γεντβάι, Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Σάντσες, Κοντούρης, Παντελίδης, Αντίνο, Τεττέη.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Κότσαρης, Κάτρης, Πάλμερ – Μπράουν, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Τσέριν, Ταμπόρδα, Μπόκος, Βιλένα, Σφιντέρσκι, Πάντοβιτς.