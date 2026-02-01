Ένα βίντεο από κεντρική πλατεία στην Πολωνία έγινε viral στο TikTok, καθώς ακούγεται σε πολύ υψηλή ένταση το τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη «Τι σου έχω κάνει», με τον κόσμο να χορεύει και να τραγουδάει.

Δεν είναι γνωστός ο λόγος για το συγκεκριμένο «πάρτι», με σενάρια να αναφέρουν ότι είτε ένας διάσημος TikToker από την Πολωνία επέλεξε τον Έλληνα τραγουδιστή για μουσική στην πλατεία, είτε κάποια ομάδα Ελλήνων τοποθέτησε το τραγούδι για να διασκεδάσει.

Το στιγμιότυπο έχει προκαλέσει πλήθος αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν θετικά τη διάδοση της ελληνικής μουσικής κουλτούρας στο εξωτερικό.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης παραμένει ιδιαίτερα δημοφιλής όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, με τα τραγούδια του να έχουν αγαπηθεί σε πολλές χώρες τα τελευταία χρόνια.