Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Γιαννιτσών, όπου ένας 44χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη στο 14ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Γιαννιτσών, στο ρεύμα εξόδου. Το Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 44χρονος, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά στηθαία ασφαλείας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ο άτυχος άνδρας είχε ήδη υποκύψει στα τραύματά του.

Για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διεξάγει προανάκριση η Τροχαία.

Χωρίς τις αισθήσεις του #απεγκλωβίστηκε άνδρας από Ε.Ι.Χ αυτοκίνητο και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνεπεία εκτροπής του οχήματος, επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Γιαννιτσών, στο δήμο Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 1, 2026