  • Τραγικός θάνατος 44χρονου σε τροχαίο δυστύχημα στο 14ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Έδεσσας, ρεύμα εξόδου.
  • Το όχημα που οδηγούσε ο 44χρονος εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά στηθαία ασφαλείας.
  • Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αλλά ο άνδρας διαπιστώθηκε νεκρός.

Τραγικό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Γιαννιτσών, όπου ένας 44χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη στο 14ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Γιαννιτσών, στο ρεύμα εξόδου. Το Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 44χρονος, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε μεταλλικά στηθαία ασφαλείας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ο άτυχος άνδρας είχε ήδη υποκύψει στα τραύματά του.

Για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διεξάγει προανάκριση η Τροχαία.

