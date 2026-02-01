Ο αθλητής Παναγιώτης Κρέτσης απεβίωσε αιφνίδια κατά τη διάρκεια αγώνα μπάσκετ μεταξύ των ομάδων Ρουφ και Εθνικός Γ.Σ..

Ο 36χρονος αθλητής κατέρρευσε στον αγωνιστικό χώρο και παρά τις προσπάθειες ανάνηψης, δεν επανήλθε.

Καταγόταν από τη Στυλίδα και είχε μακρά εμπλοκή με το μπάσκετ, τελευταίος σταθμός της καριέρας του η ομάδα του Ρουφ στην Αθήνα όπου εργαζόταν.

Βαρύ πένθος στη Στυλίδα και σε ολόκληρη τη Φθιώτιδα προκαλεί ο αιφνίδιος θάνατος του αθλητή Παναγιώτη Κρέτση, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή κατά τη διάρκεια του αγώνα μπάσκετ Ρουφ 80 – Εθνικός Γ.Σ..

Ο 33χρονος Παναγιώτης Κρέτσης κατέρρευσε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Παρά τις άμεσες προσπάθειες των παρευρισκομένων να τον επαναφέρουν, δεν κατέστη δυνατό να σωθεί.

Με καταγωγή από τη Στυλίδα, ο Κρέτσης είχε από μικρός πάθος για τον αθλητισμό και ιδιαίτερα για το μπάσκετ. Τελευταία του ομάδα ήταν το Ρουφ 80, καθώς τα τελευταία χρόνια ζούσε και εργαζόταν στην Αθήνα.

Η οικογένειά του βιώνει για δεύτερη φορά μια ανείπωτη τραγωδία. Πριν από περίπου τριάμισι χρόνια, τον Ιούνιο του 2022, είχε χάσει τη ζωή του και ο αδελφός του σε τροχαίο δυστύχημα στη βιομηχανική ζώνη της περιοχής, όταν το αυτοκίνητό του συγκρούστηκε με νταλίκα που επιχειρούσε να εισέλθει στην παλιά εθνική οδό Λαμίας – Στυλίδας.

Η κηδεία του Παναγιώτη Κρέτση δεν έχει ακόμη οριστεί. Θα προηγηθεί η νεκροψία – νεκροτομή, προτού η σορός του επιστρέψει για την τελευταία του κατοικία στη γειτονιά του, στην ενορία της Αγίας Αικατερίνης στη Στυλίδα.

Το συγκινητικό μήνυμα του Δημάρχου Στυλίδας

Ο δήμαρχος Στυλίδας, Γιάννης Αποστόλου, αποχαιρέτησε τον αδικοχαμένο αθλητή με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τη θλίψη ολόκληρης της τοπικής κοινωνίας.

«Με βαθιά θλίψη μάθαμε για τον αιφνίδιο χαμό του Παναγιώτη Κρέτση, ενός δικού μας παιδιού από τη Στυλίδα, τον τόπο μας.

Ο Παναγιώτης, μόλις 33 χρονών, έφυγε ξαφνικά την ώρα που έπαιζε το αγαπημένο του μπάσκετ, στο γήπεδο που τόσο αγαπούσε. Μέσα σε αυτό το κύμα τραγικών απωλειών νέων ανθρώπων που πλήττει τη χώρα μας τις τελευταίες ημέρες, σήμερα προστέθηκε και ο δικός μας Παναγιώτης.

Εκφράζω την πιο βαθιά μου οδύνη και τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους φίλους του, στους συμπαίκτες του και σε όλους εμάς που είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε, έστω και λίγο, μέσα από τη ζωή και το πάθος του για το μπάσκετ.

Καλό ταξίδι, Παναγιώτη…»