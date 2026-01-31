Σε βαθιά θλίψη βυθίστηκε το ελληνικό μπάσκετ, καθώς, σύμφωνα με ανακοινώσεις της ΕΣΚΑ και της ΕΟΚ, ο παίκτης του Ρουφ 80, Παναγιώτης Κρέτσης, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 33 ετών, κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τον Εθνικό Γ.Σ. Παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών και των ανθρώπων του γηπέδου να τον επαναφέρουν, ο νεαρός αθλητής δεν τα κατάφερε να παραμείνει στη ζωή.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ

«O πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης εκφράζουν την οδύνη τους στο άκουσμα της τραγικής απώλειας του αθλητή Παναγιώτη Κρέτση, κατά τη διάρκεια του χθεσινού αγώνα της ομάδας Ρουφ80.

Ενας νέος άνθρωπος έφυγε από τη ζωή κάνοντας αυτό που αγαπούσε, με τις προσπάθειες αποφυγής του μοιραίου να αποβαίνουν άκαρπες. Τα λόγια σε τέτοιες περιπτώσεις είναι περιττά.

Οι σκέψεις μας είναι με τους οικείους τους που βιώνουν τον μεγάλο πόνο της απώλειας, όπως και οι άνθρωποι της ομάδας του αλλά και οι αντίπαλοι που είδαν το τραγικό γεγονός να συμβαίνει μπροστά στα μάτια τους.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια σε όλους. «Καλό ταξίδι», Παναγιώτη».

Η ανακοίνωση της ΕΣΚΑ

«Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Αττικής (Ε.Σ.Κ.Α.), οι εργαζόμενοι και σύσσωμη η μπασκετική κοινότητα της Αττικής, εκφράζουν τη βαθύτατη οδύνη τους για τον αδόκητο χαμό του αθλητή Παναγιώτη Κρέτση ο οποίος “έφυγε” από τη ζωή κατά τη διάρκεια του χθεσινού αγώνα Ρουφ 80-Εθνικός Γ.Σ.

Είναι στιγμές που οι λέξεις μοιάζουν φτωχές για να περιγράψουν το σοκ και τη θλίψη. Ο αθλητισμός, που θα έπρεπε να είναι πηγή ζωής και χαράς, σήμερα θρηνεί ένα δικό του παιδί.

Η απώλεια ενός νέου ανθρώπου την ώρα του αγώνα αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στα γήπεδά μας και στις καρδιές μας.

Ως ελάχιστο φόρο τιμής, η Ε.Σ.Κ.Α. αποφασίζει:

•Την τήρηση ενός λεπτού σιγής σε όλους τους προσεχείς αγώνες της Ένωσης μέχρι και την 6/2.

•Την αναβολή όλων των αγωνιστικών δραστηριοτήτων του σωματείου Ρουφ 80 για το επόμενο τριήμερο.

•Την εκπροσώπηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης στην εξόδιο ακολουθία.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους οικείους του, τους προπονητές και στους συμπαίκτες του στο σωματείο Ρουφ 80.

Θα σταθούμε δίπλα τους με κάθε μέσο σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Καλό ταξίδι Παναγιώτη»