Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το κύμα κακοκαιρίας που σαρώνει τη χώρα, με την Αττική να αναμένεται να πληγεί από δεύτερο κύμα έντονων φαινομένων από αργά το απόγευμα, με ισχυρές καταιγίδες τις επόμενες ώρες.

Σφοδρές χιονοπτώσεις στη βόρεια Ελλάδα

Η έντονη κακοκαιρία που πλήττει τη χώρα έχει φέρει πυκνές βροχές, καταιγίδες και χιόνια, καλύπτοντας στα λευκά περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, όπως η Κοζάνη, τα Γρεβενά, η Καστοριά και η Φλώρινα. Η χιονόπτωση προκαλεί προβλήματα στο οδικό δίκτυο, ενώ σε ορισμένα σημεία η κυκλοφορία των οχημάτων γίνεται μόνο με τη χρήση ειδικών ελαστικών ή αντιολισθητικών αλυσίδων.

Στις Σέρρες εκχιονιστικά μηχανήματα της Περιφερειακής Ενότητας και οχήματα της Πυροσβεστικής μετέβησαν στο δρόμο προς τον Λαϊλιά, όπου περίπου 15 άτομα με τέσσερα αυτοκίνητα είχαν εγκλωβιστεί περίπου 500 μέτρα μετά το ξενοδοχείο «Αετόπετρα» και αναγκάστηκαν να καλέσουν το 112. Η έντονη χιονόπτωση, η οποία συνεχίζεται στην περιοχή, αλλά και η παρουσία πλήθος κόσμου που ανέβηκε για να απολαύσει την ομορφιά του Λαϊλιά και να κάνει σκι, ανάγκασε τους ανθρώπους του Ελληνικού Ορειβατικού Συλλόγου Σερρών να κλείσουν, για λόγους ασφαλείας, νωρίτερα κατά μία ώρα το χιονοδρομικό κέντρο.

Ιδιαίτερα προσεκτικοί καλούνται να είναι οι οδηγοί που μετακινούνται στην ορεινή περιοχή της Ξάνθης, καθώς τόσο τα χιόνια όσο και ορισμένες κατολισθήσεις έχουν κάνει την εμφάνισή τους.

Καταστροφικές πλημμύρες στη Λάρισα

Μεγάλες ζημιές έχει προκαλέσει η κακοκαιρία που πλήττει από το πρωί της Κυριακής στον Αγιόκαμπο της Λάρισας. Χείμαρροι υπερχείλισαν ενώ σε ορισμένα σημεία η θάλασσα έχει καλύψει το οδόστρωμα. Την ίδια ώρα, πλημμυρισμένες εκτάσεις καταγράφονται στον δήμο Αγιάς, κυρίως σε αγροτικές περιοχές. Το σφυροκόπημα της κακοκαιρίας έσπασε ρέμα στον Αγιόκαμπο της Λάρισας ενώ στα Μεσάγκαλα της Λάρισας υπερχείλισε ο Πηνειός.

Την ίδια ώρα η κακοκαιρία πλήττει με σφοδρότητα τη Λήμνο, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα, κυρίως στην περιοχή της Μύρινας, όπου η συνεχής βροχόπτωση οδήγησε σε εισροή υδάτων σε κατοικίες και πλημμυρικά φαινόμενα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον τέσσερα σπίτια υπέστησαν ζημιές από τα νερά της βροχής. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία επενέβη άμεσα στα σημεία, προχωρώντας σε αντλήσεις υδάτων και παροχή βοήθειας στους κατοίκους.

Στη Νέα Μάδυτο, ο δρόμος μετατράπηκε για ακόμη μία φορά σε προέκταση της θάλασσας, καθώς τα νερά κάλυψαν την άσφαλτο, δυσχεραίνοντας τη διέλευση οχημάτων και πεζών. Το επαναλαμβανόμενο αυτό φαινόμενο έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Νεροποντή «σάρωσε» τη Σαντορίνη

Σε ποτάμια μετατράπηκαν οι δρόμοι σε αρκετές περιοχές της Σαντορίνης, μετά την έντονη βροχόπτωση που σημειώθηκε νωρίτερα στο νησί. Προβλήματα καταγράφηκαν σε κεντρικά σημεία στο Εμπορείο, το Μεγαλοχώρι, τον Μονόλιθο, τον Πύργο και τη Μεσαριά, όπου οι δρόμοι πλημμύρισαν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Η ισχυρή νεροποντή προκάλεσε τη δημιουργία χειμάρρων, οι οποίοι παρέσυραν κάδους απορριμμάτων, κλαδιά και άλλα φερτά υλικά, δυσχεραίνοντας σημαντικά τις μετακινήσεις κατοίκων και επισκεπτών.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σοβαρές ζημιές, ωστόσο οι αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, νέο κύμα βροχοπτώσεων αναμένεται να πλήξει το νησί αργά το βράδυ.

Εκτεταμμένες πλημμύρες στην Πάρο

Πλημμύρες στην Πάρο σημειώθηκαν από το έντονο κύμα κακοκαιρίας που έπληξε από τα ξημερώματα της Κυριακής (1/2) τις Κυκλάδες, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα σε αρκετές περιοχές του νησιού. Η ισχυρή βροχόπτωση, σε συνδυασμό με το φούσκωμα της θάλασσας λόγω των θυελλωδών ανέμων, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στην Παροικία τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους, ενώ αρκετά καταστήματα και κατοικίες πλημμύρισαν.

Η πλατεία Ζωοδόχου Πηγής και ο ομώνυμος Ιερός Ναός υπέστησαν σοβαρές ζημιές, καθώς το νερό εισχώρησε στο εσωτερικό της εκκλησίας. Παράλληλα, πλημμυρικά φαινόμενα καταγράφηκαν και στην πλατεία Βεντουρή, στα γύρω σοκάκια, αλλά και στο μικρό εκκλησάκι της περιοχής.

Δρόμοι ποτάμια από την κακοκαιρία στη Σάμο

Κακοκαιρία πλήττει με σφοδρότητα τη Σάμο, προκαλώντας εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις σε διάφορες περιοχές του νησιού. Οι συγκοινωνίες διεξάγονται με δυσκολία, ενώ στο Βαθύ, λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων, η θάλασσα βγήκε στη στεριά. Ο παραλιακός δρόμος έχει μετατραπεί σε ποτάμι, με τα οχήματα να κινούνται με μεγάλη δυσκολία. Στον δρόμο που συνδέει το Βαθύ με το Κοκκάρι σημειώθηκε κατολίσθηση κοντά στο στρατόπεδο, όπου τεράστιοι βράχοι έχουν καταλάβει το ένα ρεύμα κυκλοφορίας.

Μικρότερη κατολίσθηση έχει σημειωθεί μετά τον Protea, στη μεγάλη στροφή προς το Πυθαγόρειο. Καθώς η βροχή συνεχίζεται, νέα χώματα πέφτουν στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα οι οδηγοί που κινούνται από το Βαθύ, να αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο την τελευταία στιγμή. Το σημείο χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επικίνδυνο.

Στο Πυθαγόρειο, νερά έχουν συγκεντρωθεί σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου. Προβλήματα εντοπίζονται στο στρατόπεδο του Ηραίου, στη διασταύρωση προς Μύλους Ηραίου στον Άη Γιώργη και στην περιοχή της Γλυφάδας.

Σύμφωνα με το samos24.gr, στον Μεσόκαμπο έσπασε το πρώτο γεφύρι, με τα νερά να παρασύρουν κορμούς δέντρων και φερτά υλικά προς τη θάλασσα.

Νέα προειδοποίηση για την Αττική

Ο Γιάννης Καλλιάνος προειδοποίησε το μεσημέρι της Κυριακής τους πολίτες για την κακοκαιρία που επηρεάζει την Αττική, στέλνοντας το μήνυμα να μην επαναυθούν από την πρόσκαιρη βελτίωση.

Συγκεκριμένα αναφέρει: Μην ξεγελιέστε από το γεγονός ότι μετά τις ισχυρές πρωινές βροχές στην Αττική, πλέον υπάρχουν μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Από το απόγευμα σήμερα, μέχρι και αργά το βράδυ, θα σημειωθεί νέος κύκλος βροχοπτώσεων στην Αττική με κατά διαστήματα ισχυρές καταιγίδες. Δείχνουμε την απαραίτητη προσοχή στις μετακινήσεις μας σε περίπτωση εκδήλωσης τοπικά ισχυρών ισχυρών φαινομένων. Καλή Κυριακή σε όλες και όλους !».

«Περιμένουμε μια σύγκρουση βόρειου με νότιο άνεμο τις πρώτες βραδινές ώρες»

Σε νέα ανάρτηση προχώρησε και ο Κλέαρχος Μαρουσάκης σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι «το κέντρο του βαρομετρικού χαμηλού θα περάσει πάνω από την κεντρική – νότια χώρα μέσα στο απόγευμα – νωρίς βράδυ και μέχρι αύριο το πρωί θα οδηγηθεί προς το ανατολικό Αιγαίο».

Σε ό,τι αφορά την Αττική «αν επαληθευτεί η προβλεπόμενη από τα προγνωστικά μας συστήματα πορεία του βαρομετρικού χαμηλού, περιμένουμε μια σύγκρουση βόρειου με νότιο άνεμο τις πρώτες βραδινές ώρες (δημιουργία ζώνης σύγκλισης), που θα οδηγήσει σε ένα σύντομο αλλά έντονο πέρασμα βροχών και καταιγίδων (χαρακτηριστικά περάσματος μετώπου) που είναι δυνατόν να δώσει για λίγο και χαλάζι».

Αναλυτικά όσα λέει:

Σε πλήρη συμφωνία ο καιρός με τα προγνωστικά στοιχεία.

Ο μεγαλύτερος όγκος νερού μέχρι στιγμής γύρω από τη Θεσσαλία.

Οι μεγαλύτερες εντάσεις ανέμου μέσα στο Αιγαίο με έμφαση τα βόρεια βορειοδυτικά τμήματα.

Το κέντρο του βαρομετρικού χαμηλού θα περάσει πάνω από την κεντρική – νότια χώρα μέσα στο απόγευμα – νωρίς βράδυ και μέχρι αύριο το πρωί θα οδηγηθεί προς το ανατολικό Αιγαίο.

Επομένως πλούσιες και πάλι βροχοπτώσεις σε Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο, δυτικό – κεντρικό και ανατολικό Αιγαίο.

Για την περιοχή της Αττικής αν επαληθευτεί η προβλεπόμενη από τα προγνωστικά μας συστήματα πορεία του βαρομετρικού χαμηλού, περιμένουμε μια σύγκρουση βόρειου με νότιο άνεμο τις πρώτες βραδινές ώρες (δημιουργία ζώνης σύγκλισης), που θα οδηγήσει σε ένα σύντομο αλλά έντονο πέρασμα βροχών και καταιγίδων (χαρακτηριστικά περάσματος μετώπου) που είναι δυνατόν να δώσει για λίγο και χαλάζι.

Καλό υπόλοιπο Κυριακής!

Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Το έκτακτο δελτίο πρόγνωσης επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εκδόθηκε το Σάββατο επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία της ΕΜΥ. Προβλέπεται κακοκαιρία στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες ενώ υπογραμμίζεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Πιο συγκεκριμένα:

Κακοκαιρία προβλέπεται την Κυριακή 01-02-26 στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Επισημαίνεται πως οι βροχοπτώσεις εκτός της μεγάλης έντασης θα έχουν και μεγάλη διάρκεια.

Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους εντάσεως έως 8 με 9 μποφόρ και πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ημιορεινά, αλλά από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής μέχρι και τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (02-02-26), και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλό υψόμετρο.

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πιο αναλυτικά, προβλέπονται:

Την Κυριακή (01-02-26)

α. Στην περιφέρεια Θεσσαλίας και στις περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας Πιερία, Ημαθία και Χαλκιδική μέχρι αργά το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

β. Στο Ανατολικό Αιγαίο από τις μεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

γ. Στην Πελοπόννησο μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

δ. Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ιθάκης, Ζακύνθου) μέχρι αργά το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ε. Στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματά της) (πορτοκαλί προειδοποίηση).

στ. Στη δυτική Στερεά μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

ζ. Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

η. Στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και στην Εύβοια μέχρι τις μεσημβρινές ώρες και εκ νέου από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

θ. Στα Δωδεκάνησα από τις μεσημβρινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Αύριο Δευτέρα (02-02-26)

Στην Κρήτη μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).