Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει τη Σάμο, προκαλώντας εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα και κατολισθήσεις σε διάφορες περιοχές του νησιού.

Ο παραλιακός δρόμος στο Βαθύ έχει μετατραπεί σε ποτάμι, με τα οχήματα να κινούνται με μεγάλη δυσκολία λόγω των ισχυρών ανέμων και της θάλασσας που βγήκε στη στεριά.

Κατολισθήσεις έχουν σημειωθεί στον δρόμο που συνδέει το Βαθύ με το Κοκκάρι, με τεράστιους βράχους να καταλαμβάνουν το ένα ρεύμα κυκλοφορίας, δημιουργώντας σημαντικά προβλήματα στις συγκοινωνίες.

Νέα κατολίσθηση προκαλείται μετά τον Protea στη μεγάλη στροφή προς το Πυθαγόρειο, με το σημείο να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα επικίνδυνο για τους οδηγούς.

Στο Πυθαγόρειο, νερά έχουν συγκεντρωθεί σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου. Προβλήματα εντοπίζονται στο στρατόπεδο του Ηραίου, στη διασταύρωση προς Μύλους Ηραίου στον Άη Γιώργη και στην περιοχή της Γλυφάδας.

Σύμφωνα με το samos24.gr, στον Μεσόκαμπο έσπασε το πρώτο γεφύρι, με τα νερά να παρασύρουν κορμούς δέντρων και φερτά υλικά προς τη θάλασσα.

Οι αρχές συνιστούν μεγάλη προσοχή στα ρέματα του νησιού, τα οποία έχουν μετατραπεί σε χειμάρρους, καθώς και στους αγροτικούς δρόμους που έχουν καταστεί επικίνδυνοι λόγω της έντονης βροχόπτωσης.

Νωρίτερα, η Περιφερειακή Ενότητα Σάμου εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία καλούσε του ςκατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους. Χαρακτηριστικά ανέφερε:

«Η Περιφερειακή Ενότητα Σάμου ενημερώνει τους πολίτες ότι, λόγω των δυσχερών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή, συνιστάται ο περιορισμός των άσκοπων μετακινήσεων.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων».