Με εντολή του διαχειριστή της υποδομής, του ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία, με αποτέλεσμα οι αμαξοστοιχίες 1598 (Λάρισα–Θεσσαλονίκη) με 94 επιβάτες και 1734 (Έδεσσα–Θεσσαλονίκη) με 71 επιβάτες να παραμένουν στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Σίνδου. Παράλληλα, η αμαξοστοιχία IC 57 (Θεσσαλονίκη–Αθήνα), με 265 επιβάτες, που επρόκειτο να αναχωρήσει λίγο πριν από τις 17.00, παραμένει στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης. Όπως αναφέρει η εταιρεία, «καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της Hellenic Train βρίσκεται κοντά στους επιβάτες, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση».

Η διακοπή αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές καθυστερήσεις και στα υπόλοιπα προγραμματισμένα δρομολόγια της γραμμής Θεσσαλονίκη–Λάρισα–Θεσσαλονίκη, μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης. Η Hellenic Train τονίζει ότι βρίσκεται σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Υποδομής και τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η ομαλή κυκλοφορία των δρομολογίων.

Με καθυστέρηση μίας ώρας και πέντε λεπτών αναχώρησε από τον σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης η αμαξοστοιχία IC 57 με 265 επιβάτες και προορισμό την Αθήνα, λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε υποσταθμό ηλεκτροδότησης πλησίον του σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα Σίνδος-Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, λόγω της συνεχιζόμενης διακοπής της ηλεκτροδότησης, οι 94 επιβάτες της αμαξοστοιχίας 1598 (Λάρισα – Θεσσαλονίκη), καθώς και οι 71 επιβάτες της αμαξοστοιχίας 1734 (Έδεσσα – Θεσσαλονίκη) μεταφέρθηκαν στον τελικό τους προορισμό με λεωφορεία της Hellenic Train, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.