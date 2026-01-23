Αύριο, Σάββατο 24 Ιανουαρίου, δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια του Προαστιακού Πάτρας 11303, 11304, 11305, 11306, 11307, 11308, 11309, 12300, 12301 και 12302 στο τμήμα Άγιος Ανδρέας – Ρίο – Άγιος Ανδρέας.

Αύριο, Σάββατο 24 Ιανουαρίου, δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια του Προαστιακού Πάτρας με αριθμούς 11303, 11304, 11305, 11306, 11307, 11308, 11309, 12300, 12301 και 12302 στο τμήμα Άγιος Ανδρέας – Ρίο – Άγιος Ανδρέας.

Η διακοπή των δρομολογίων οφείλεται σε αναγκαίες εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης της υποδομής, οι οποίες πραγματοποιούνται από τον ΟΣΕ (Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος), σύμφωνα με ενημέρωση του Διαχειριστή Υποδομής.

Καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών, τα συγκεκριμένα δρομολόγια θα αντικατασταθούν από λεωφορεία της Hellenic Train, ώστε να εξυπηρετηθούν οι επιβάτες χωρίς διακοπή στη μετακίνησή τους.

Νέα τρένα και στόχος διπλασιασμού επιβατών

Σε προοπτική διπλασιασμού της επιβατικής κίνησης τα επόμενα χρόνια, με στόχο να προσεγγίσει τους 28 εκατ. επιβάτες, στοχεύει η Hellenic Train. Η άφιξη των νέων τρένων στο ελληνικό σιδηροδρομικό δίκτυο αναμένεται το δεύτερο τρίμηνο του 2027.

Όπως επισήμανε η διοίκηση της εταιρείας σε πρόσφατη ενημερωτική συνάντηση με δημοσιογράφους, βασική προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου αποτελεί η ολοκλήρωση των έργων στο ελληνικό δίκτυο, καθώς και η συνεχής συντήρηση της υποδομής μέσω συμβάσεων τύπου SLA.

Ο πρόεδρος της Hellenic Train, Αθανάσιος Ζηλιασκόπουλος, τόνισε ότι «για εμάς, είναι κρίσιμο να υπάρχει μια υποδομή που θα είναι διαρκώς καλά συντηρημένη», προσθέτοντας πως «η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο του υπουργείου και του ΟΣΕ, με το στοίχημα να αφορά την υποδομή».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η υποδομή πρέπει να βελτιωθεί και, κυρίως, να συντηρείται σωστά και σε μόνιμη βάση». Όπως ανέφερε, αυτό δεν μπορεί να διασφαλιστεί με αποσπασματικές παρεμβάσεις, αλλά απαιτεί μακροχρόνιο σχεδιασμό και σταθερές συμβάσεις συντήρησης.

«Η μεγάλη πρόκληση», υπογράμμισε ο κ. Ζηλιασκόπουλος, «είναι να πείσουμε τους επιβάτες να επιστρέψουν στα τρένα και να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία του σιδηροδρόμου, που αφορά τις υποδομές».