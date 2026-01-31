Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στο λιμάνι της πόλης Μπαντάρ Αμπάς στον Περσικό Κόλπο, προκαλώντας ζημιές σε δύο ορόφους ενός οκταώροφου κτιρίου, καθώς και σε αυτοκίνητα και καταστήματα της περιοχής.

Συνεργεία διάσωσης και πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim διέψευσε πληροφορίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης ότι ο διοικητής του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης στοχοθετήθηκε στην έκρηξη, χαρακτηρίζοντάς τις “εντελώς ψευδείς”.

Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα σε κτίριο της Μπαντάρ Αμπάς, ενός λιμανιού του νοτίου Ιράν στον Κόλπο, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, χωρίς να είναι γνωστή προς το παρόν η αιτία της.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Irna μετέδωσε ότι υπάρχουν τραυματίες που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι.

Η έκρηξη προκάλεσε ζημιές σε δύο ορόφους ενός οκταώροφου κτιρίου, σε αυτοκίνητα και καταστήματα, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση. Συνεργεία διάσωσης και πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο, πρόσθεσε.

Έχει ξεκινήσει έρευνα προκειμένου να προσδιορισθεί η αιτία, διευκρίνισε ο Μεχρντάντ Χασανζαντέχ, γενικός διευθυντής διαχείρισης κρίσεων της επαρχίας Χορμοζγκάν, πρωτεύουσα της οποίας είναι η Μπαντάρ Αμπάς, σύμφωνα με το Irna.

Εικόνες που μεταδόθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ότι ένα μέρος της πρόσοψης του κτιρίου έχει ανατιναχθεί.

Άλλα ιρανικά ΜΜΕ αναφέρονται επίσης στην έκρηξη, χωρίς να δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες για την αιτία της.

Η έκρηξη σημειώνεται σε ένα τεταμένο πλαίσιο καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει πολλαπλασιάσει τις απειλές για επιθέσεις εναντόν του Ιράν και ανέπτυξε αρμάδα πλοίων στον Κόλπο.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε πως οι πληροφορίες μέσων κοινωνικής δικτύωσης σύμφωνα με τις οποίες διοικητής του ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης στοχοθετήθηκε στην έκρηξη είναι “εντελώς ψευδείς”.

BREAKING: A loud explosion has been reported in a building in the Azadegan district of Bandar Abbas in southern Iran, with residents saying the blast was strong enough to be heard across the city. pic.twitter.com/ZnaOXmgn4U — Visegrád 24 (@visegrad24) January 31, 2026

Ο επικεφαλής των Υπηρεσιών Πυρασφάλειας και Ασφάλειας της Αχβάζ, Μπαμπάκ Ραμπέι, δήλωσε στο ISNA ότι η έκρηξη σημειώθηκε στη γειτονιά Κιανσάχρ και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός πατέρα, μιας μητέρας και των δύο παιδιών τους. Όπως ανέφερε, από τα ερείπια ανασύρθηκαν ζωντανοί δύο άνθρωποι, ένα τρίχρονο παιδί και μια γυναίκα, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκρηξη αυτή οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου.

Οι ιρανικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τα αίτια και των δύο εκρήξεων, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί αν υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ των δύο περιστατικών.

Major explosion reported in a building in Azadegan district, Bandar Abbas (Iran). Local reports cite an unusually intense blast sound. pic.twitter.com/NfB4gEuphn — TRIDENT (@TridentxIN) January 31, 2026

Σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής οι ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις

Νωρίτερα, ο αρχηγός του ιρανικού στρατού Αμίρ Χαταμί προειδοποίησε σήμερα τις ΗΠΑ και το Ισραήλ κατά οποιασδήποτε επίθεσης, σημειώνοντας ότι οι ιρανικές δυνάμεις είναι σε κατάσταση υψίστης επιφυλακής, μετά την ανάπτυξη αυτήν την εβδομάδα σημαντικών αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στον Κόλπο.

«Αν κάνει λάθος ο εχθρός, αυτό θα βάλει αναμφιβόλως σε κίνδυνο τη δική του ασφάλεια, αυτήν της περιοχής και αυτήν του σιωνιστικού καθεστώτος», τόνισε ο Αμίρ Χαταμί, τις δηλώσεις του οποίου επικαλέστηκε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna, σημειώνοντας επίσης ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται «σε κατάσταση υψίστης επιφυλακής».

Η πυρηνική τεχνολογία που έχει αποκτήσει το Ιράν δεν μπορεί να «εξαλειφθεί», προειδοποίησε επίσης ο αρχηγός του ιρανικού στρατού, την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πιέζει την Τεχεράνη να συνάψει συμφωνία για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

«Η πυρηνική γνώση και τεχνολογία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν δεν μπορούν να εξαλειφθούν, ακόμη κι αν οι επιστήμονες και τα παιδιά του έθνους γίνουν μάρτυρες», τόνισε, αναφερόμενος στους βομβαρδισμούς που στοχοθετούσαν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις κατά τον πόλεμο των 12 ημερών τον Ιούνιο με το Ισραήλ.

IRGC: The rumors about the assassination of the commander of the IRGC Navy are false and have no basis in fact. https://t.co/ltPTFTqsjb — Clash Report (@clashreport) January 31, 2026