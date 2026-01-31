Ο γιατρός Γιάσερ Τζαμπάρ, ειδικός στην ανακατασκευή άκρων, εργαζόταν στο παιδιατρικό νοσοκομείο Great Ormond Street του Λονδίνου από το 2017 έως το 2022.

Η κόρη του Ντιν Στάλχαμ, Μπάντι, έπασχε από μια εξαιρετικά σπάνια πάθηση που προκαλούσε όγκους στο νευρικό σύστημα και καταστροφή των οστών, και το αριστερό της πόδι βρισκόταν σε κίνδυνο.

Ο γιατρός Τζαμπάρ διαβεβαίωνε την οικογένεια ότι μπορούσε να σώσει το πόδι της Μπάντι, αλλά ο πατέρας της σήμερα δηλώνει πως «μας πούλησε ένα όνειρο».

Για τον Ντιν Στάλχαμ, η ανάμνηση παραμένει ανεξίτηλη. Θυμάται με κάθε λεπτομέρεια τον τρόπο που ο γιατρός της κόρης του εμφανιζόταν κάθε φορά στον θάλαμο: χαμογελαστός, αυτάρεσκος, βέβαιος για τον εαυτό του. «Έμπαινε στο δωμάτιο σαν σταρ», λέει. «Μιλούσε για τον εαυτό του σαν να ήταν θαυματοποιός». Για ένα διάστημα, πίστεψε πως ίσως πράγματι ήταν.

Ο γιατρός ονομαζόταν Γιάσερ Τζαμπάρ και εργαζόταν στο φημισμένο νοσοκομείο Great Ormond Street του Λονδίνου από το 2017 έως το 2022. Ειδικευόταν στην ανακατασκευή άκρων και θεωρούνταν κορυφαίος στον τομέα του. Η κόρη του Ντιν, η Μπάντι, είχε γεννηθεί με σπάνια πάθηση που προκαλεί όγκους στο νευρικό σύστημα και καταστροφή των οστών. Το αριστερό της πόδι κινδύνευε. Ο Τζαμπάρ τον διαβεβαίωνε ότι μπορούσε να το σώσει. «Μας πούλησε ένα όνειρο», λέει σήμερα ο πατέρας της.

«Θα σώσουμε το πόδι»

Ο Τζαμπάρ υποστήριζε ότι η μικρή λάμβανε την καλύτερη δυνατή φροντίδα. Υπό την «ειδική» καθοδήγησή του, η Μπάντι υπεβλήθη σε αλλεπάλληλες, επώδυνες επεμβάσεις. Κάθε φορά, η οικογένεια έφευγε με την ελπίδα πως το επόμενο χειρουργείο θα ήταν το τελευταίο. Κανένα, όμως, δεν είχε αποτέλεσμα.

Το 2020, όταν η Μπάντι ήταν επτά ετών, οι γιατροί ανακοίνωσαν ότι το πόδι της έπρεπε να ακρωτηριαστεί κάτω από το γόνατο. Για την οικογένεια, ήταν ένα σοκ. Ακόμη πιο οδυνηρή ήταν η αποκάλυψη που ακολούθησε: πολλές από τις προηγούμενες επεμβάσεις δεν ήταν ποτέ απαραίτητες. Και ο Ντιν Στάλχαμ δεν ήταν ο μόνος.

Δεκάδες παιδιά και απόλυτος τρόμος

Μαζί με δεκάδες άλλους γονείς, συνειδητοποίησε πως η κόρη του δεν ήταν απλώς ασθενής, αλλά θύμα. Ένας γιατρός είχε αφήσει πίσω του παιδιά με ακρωτηριασμένα άκρα, μόνιμες παραμορφώσεις και χρόνιο πόνο. Ορισμένα ήταν μόλις τεσσάρων μηνών.

Η «κληρονομιά» του Τζαμπάρ περιλαμβάνει σοβαρές μυϊκές και νευρικές βλάβες, λανθασμένα εμφυτεύματα και άκρα με διαφορά μήκους έως 20 εκατοστά. Πέρα από τα σωματικά τραύματα, πολλά παιδιά φέρουν βαθιά ψυχολογικά σημάδια — εφιάλτες, κρίσεις πανικού, φόβο για κάθε επίσκεψη σε νοσοκομείο.

Το σοκ ενός παγκόσμιου ιδρύματος

Η αποκάλυψη, το φθινόπωρο του 2024, προκάλεσε σοκ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όχι μόνο για το μέγεθος της καταστροφής, αλλά γιατί όλα συνέβησαν στο Great Ormond Street – ένα ίδρυμα συνώνυμο της παιδιατρικής αριστείας.

Ανάμεσα στο 2017 και το 2022, ο Τζαμπάρ είχε θεραπεύσει 789 παιδιά στο νοσοκομείο, χωρίς να υπολογίζονται οι ασθενείς του στον ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα με την επίσημη έκθεση, 94 παιδιά υπέστησαν βλάβες, εκ των οποίων 36 σοβαρές.

Επεμβάσεις χωρίς λόγο, λάθη χωρίς συνέπειες

Η έκθεση κατέγραψε μια ανησυχητική αλυσίδα αποτυχιών: περιττές επεμβάσεις, λανθασμένα εμφυτεύματα, τραυματισμούς οστών και ανεπαρκή ενημέρωση των οικογενειών. Σε κάποιες περιπτώσεις, διαπιστώθηκε ακόμη και αλλοίωση ιατρικών φακέλων. Παρ’ όλα αυτά, οι ανησυχίες των γονιών απορρίπτονταν. «Μας έλεγαν ότι όλα είναι φυσιολογικά».

Ο Ντιν Στάλχαμ θυμάται ότι αμφισβήτησε τον γιατρό πολλές φορές. «Τον ρωτούσα γιατί τίποτα δεν πήγαινε καλά. Παραπονέθηκα και στο νοσοκομείο, αλλά μου έλεγαν ότι δεν είχε κάνει τίποτα λάθος». Αργότερα αποκαλύφθηκε πως ακόμη και συνάδελφοί του παραδέχονταν ότι δεν θα τον εμπιστεύονταν για δικούς τους συγγενείς.

Οι προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν

Ήδη από το 2020, έμπειροι γιατροί είχαν εκφράσει ανησυχίες για τη συμπεριφορά και την πρακτική του. Οι καταγγελίες αφορούσαν την ειλικρίνεια και την απομόνωσή του. Παρ’ όλα αυτά, χρειάστηκαν δύο χρόνια για να ληφθούν μέτρα.

Μόνο το 2022, μετά από νέες καταγγελίες, το νοσοκομείο ανέθεσε έλεγχο στο Royal College of Surgeons. Ο έλεγχος ολοκληρώθηκε έναν χρόνο αργότερα, αλλά παρέμεινε μυστικός έως το 2024 – όταν ο Τζαμπάρ είχε ήδη εγκαταλείψει τη χώρα.

Έφυγε – τα ερωτήματα έμειναν

Ο Τζαμπάρ παραιτήθηκε από την άδεια άσκησης επαγγέλματος και έφυγε για το Ντουμπάι στα τέλη του 2022, όπου εργάστηκε για λίγο. Μετά τη δημοσιοποίηση της έρευνας, εξαφανίστηκε. Οι αρχές του Λονδίνου εξετάζουν πλέον αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες.

«Δεν απέτυχαν οι γονείς – απέτυχε το σύστημα»

Οι δικηγόροι των οικογενειών κάνουν λόγο για καταστροφή παιδικών ζωών και για ένα σύστημα που απέτυχε να προστατεύσει τους πιο ευάλωτους. Πολλά παιδιά έχουν αναπτύξει φόβους και αρνούνται κάθε περαιτέρω θεραπεία. Οι γονείς, συχνά, κατηγορούν τον εαυτό τους. «Δεν έφταιξαν εκείνοι», επισημαίνουν οι νομικοί. «Το σύστημα τούς πρόδωσε».

Η Μπάντι Στάλχαμ είναι σήμερα σχεδόν 13 ετών και ζει με προσθετικό μέλος. Ο πατέρας της δηλώνει πως το πιο δύσκολο είναι το αίσθημα αποτυχίας. «Νιώθω ότι την απογοήτευσα. Ως γονιός, αυτό σε διαλύει».

Για πολλούς γονείς, το ερώτημα παραμένει: πώς μπορεί να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στην ιατρική, όταν η υπογραφή σε ένα χαρτί οδήγησε όχι στη σωτηρία, αλλά στη μόνιμη βλάβη; Ένα ερώτημα που βαραίνει πλέον όχι μόνο έναν γιατρό, αλλά ολόκληρο το σύστημα υγείας.

Πηγή: dailymail