Λίγους μήνες μετά την ενίσχυση με τον Κώστα Μανωλά, ο Πανναξιακός έκανε ακόμα ένα μεγάλο μεταγραφικό βήμα, αποκτώντας τον Δημήτρη Σιόβα.

Ο Μανωλάς και ο Σιόβας είχαν δημιουργήσει ένα δυναμικό αμυντικό δίδυμο στον Ολυμπιακό την περίοδο 2012-2014 και τώρα ετοιμάζονται να αναβιώσουν τη συνεργασία τους στα γήπεδα των Κυκλάδων.

Μέσω ενός εντυπωσιακού teaser στα social media, ο Πανναξιακός είχε προαναγγείλει την προσθήκη του Σιόβα, πριν επισημοποιήσει την ανακοίνωση, τονίζοντας τη σημασία της μεταγραφής για την ομάδα.

«Ο Πανναξιακός Αθλητικός Όμιλος καλωσορίζει με ιδιαίτερη χαρά τον Δημήτρη Σιόβα, διεθνή ποδοσφαιριστή με σπάνια διαδρομή και πολυετή εμπειρία στο ελληνικό και ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ο αδελφικός φίλος και κουμπάρος του αρχηγού μας Κώστα Μανωλά θα συνεχίσει να είναι ενεργός ποδοσφαιριστής, φορώντας τη φανέλα του Πανναξιακού.

Ο Δημήτρης Σιόβας, ουσιαστικά τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, όποτε το επέτρεπαν οι υποχρεώσεις του, βρισκόταν δίπλα στους αθλητές μας, προσφέροντας πολύτιμη στήριξη μέσα από τις γνώσεις και την κατάρτισή του. Η παρουσία του Δημήτρη Σιόβα, όπως και αυτή του Κώστα Μανωλά, δεν είναι απλώς ποδόσφαιρο.

Είναι όραμα, είναι στήριξη και είναι αγάπη για την ομάδα και το νησί μας. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε θερμά και σου ευχόμαστε υγεία, δύναμη και πολλές επιτυχίες! Η Νάξος σε αγκαλιάζει!».