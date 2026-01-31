Παρακολουθείστε το νέο επεισόδιο BasketTalk του Σαββάτου (31/1) με ανάλυση, άποψη και… μπασκετικό ξεψάχνισμα της 25ης αγωνιστικής της EuroLeague, με τον Νίκο Συρίγο και τον Γιώργο Κογκαλίδη να βάζουν στο μικροσκόπιο τα δύο μεγάλα ελληνικά παιχνίδια: Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν και Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα.

Παναθηναϊκός: Νίκη χαρακτήρα, αλλά με προβληματισμούς

Ο Παναθηναϊκός λύγισε τη Βιλερμπάν με 79-78 στο Αστρομπάλ, σε ένα ματς που έκανε τα εύκολα… δύσκολα, αλλά είχε την υπογραφή του αρχηγού. Ο Κώστας Σλούκας έπαιξε και για τον απόντα Ναν, ο Μήτογλου επέστρεψε πιο έτοιμος και πιο επιδραστικός, ο Γκραντ θύμισε τον παλιό καλό του εαυτό, ενώ ο Χολμς δείχνει σταδιακά ότι βρίσκει τα πατήματά του.

Στο BasketTalk αναλύονται τα κρίσιμα λάθη του φινάλε, οι επιλογές του Εργκίν Αταμάν – που μίλησε ανοιχτά για «ντροπιαστικό τελευταίο δίλεπτο» – και το τι σημαίνει αυτή η νίκη για τη συνέχεια του Παναθηναϊκού στη EuroLeague.

Ολυμπιακός: Δήλωση ισχύος στο ΣΕΦ

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μπαρτσελόνα με 87-75 στο ΣΕΦ και έστειλε μήνυμα σε όλη την Ευρώπη. Υπερηχητικός στην αρχή και στο φινάλε, με τον Τζόουνς να λειτουργεί σαν θωρηκτό, τον Βεζένκοφ να παίζει… το βιολί του και τον Γουόρντ να κόβει και να ράβει σαν ελβετικός σουγιάς.

Η εκπομπή στέκεται στη χαμένη διαφορά στο τέλος, στην πολυμορφία του ρόστερ, αλλά και στο πώς οι δύο μεταγραφές άλλαξαν επίπεδο την ομάδα του Μπαρτζώκα, με το ΣΕΦ να «χορεύει σε ρυθμούς Άμστερνταμ».