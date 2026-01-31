Μετά το ντεμπούτο του στην EuroLeague στην εντός έδρας νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπαρτσελόνα, ο Κόρι Τζόσεφ έκανε το πρώτο του παιχνίδι και στην Stoiximan GBL, στη νίκη των «ερυθρολεύκων» απέναντι στο Περιστέρι Betsson στο ΣΕΦ.
Ο Αμερικανός γκαρντ αγωνίστηκε για 22’40”, εισερχόμενος στο ματς στις αρχές της δεύτερης περιόδου. Μέχρι το ημίχρονο είχε πετύχει 5 πόντους (1/1 δίποντα, 1/3 τρίποντα), πρόσθεσε 1 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ έκανε 2 λάθη. Η παρουσία του επέτρεψε στον Τόμας Γουόκαπ να πάρει σημαντικές ανάσες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.
Η στατιστική του Κόρι Τζόσεφ:
8 πόντοι
1/1 δίποντο
2/5 τρίποντα
2 ριμπάουντ
7 ασίστ
3 λάθη
12 INDEX
σε 22’40”