Πεντανόστιμη η σημερινή συνταγή της Αργυρούς Μπαρμπαρίγου στην κουζίνα του «Χαμογέλα και Πάλι!». Αυτή τη φορά την τιμητική της έχει η ιταλική καρμπονάρα. Ακολουθήστε τις οδηγίες της αγαπημένης σεφ και καλή σας απόλαυση!

Η ιστορία της διάσημης μακαρονάδας

Όπως αναφέρει η wikipedia, η καρμπονάρα αποτελεί πιάτο ζυμαρικών της ιταλικής κουζίνας και συγκεκριμένα μακαρονάδα από την Ρώμη. Πρόκειται για μια συνταγή με βασικά υλικά το αυγό, το γκουαντσάλε ή πανσετα το πιπέρι και το πεκορίνο ρομάνο. Εκτός Ιταλίας πολλές φορές χρησιμοποιείται το καπνιστό μπέικον ως κρεατικό υποκατάστατο. Το πιάτο έφτασε στη σύγχρονη μορφή του, με τη σημερινή του ονομασία, στα μέσα του 20ού αιώνα. Τα σπαγγέτι είναι τα πιο κοινά ζυμαρικά, αλλά χρησιμοποιούνται επίσης fettuccine , rigatoni , linguine ή bucatini.

Προέλευση και ιστορία

Η προέλευσή της αποτελεί μυστήριο, ωστόσο, οι περισσότερες πηγές την εντοπίζουν στην περιοχή του Λάτσιο.

Το πιάτο αποτελεί μέρος μιας οικογένειας πιάτων που περιλαμβάνουν ζυμαρικά με μπέικον, τυρί και πιπέρι, ένα από τα οποία είναι το pasta alla gricia . Πράγματι, μοιάζει πολύ με το pasta cacio e uova , ένα πιάτο ντυμένο με λιωμένο λαρδί και μείγμα αυγών και τυριών, το οποίο τεκμηριώνεται ήδη από το 1839 και, σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές και παλαιότερους Ιταλούς, μπορεί να ήταν το προ -Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο όνομα της καρμπονάρα.

Μία από τις πιο γνωστές αναφορές γίνεται για ένα χωριό με το όνομα Carbonara, αλλά υπάρχουν κι άλλες πολλές υποθέσεις για την προέλευση του ονόματος καρμπονάρα , το οποίο είναι πιθανότατα πιο πρόσφατο από το ίδιο το πιάτο. Δεδομένου ότι το όνομα προέρχεται από το carbonaro (η ιταλική λέξη για « καυστήρα κάρβουνου »), ορισμένοι πιστεύουν ότι το πιάτο παρασκευάστηκε για πρώτη φορά ως πλούσιο γεύμα για τους Ιταλούς εργάτες ξυλάνθρακα .

Σε μέρη των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτή η ετυμολογία προκάλεσε τον όρο «μακαρόνια του ανθρακωρύχου». Άλλοι όμως υποστηρίζουν πως προέρχεται ως φόρος τιμής στους Καρμπονάρους, (μυστικές επαναστατικές οργανώσεις-εταιρείες που ιδρύθηκαν τον 19ο αιώνα στην Ιταλία). Φαίνεται πιο πιθανό ότι πρόκειται για ένα «αστικό πιάτο» από τη Ρώμη, που ίσως διαδόθηκε από το εστιατόριο La Carbonara στη Ρώμη.

Τα ονόματα pasta alla carbonara και spaghetti alla carbonara δεν έχουν καταγραφεί πριν από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο . Συγκεκριμένα, απουσιάζει από το La Cucina Romana («Ρωμαϊκή κουζίνα» του 1930 της Ada Boni ). Το όνομα καρμπονάρα επιβεβαιώθηκε για πρώτη φορά το 1950, όταν περιγράφηκε στην ιταλική εφημερίδα La Stampa ως ένα πιάτο που αναζητούσαν οι Αμερικανοί αξιωματικοί μετά την απελευθέρωση της Ρώμης από τους Συμμάχους το 1944.

Περιγράφηκε ως “ρωμαϊκό πιάτο «την εποχή που πολλοί Ιταλοί έτρωγαν αυγά και μπέικον που προμηθεύονταν από στρατεύματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 1954 συμπεριλήφθηκε στο Italian Food , ένα αγγλόφωνο βιβλίο μαγειρικής που εκδόθηκε στη Μεγάλη Βρετανία