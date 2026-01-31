Η εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» με παρουσιάστρια την Ελένη Τσολάκη στον ΑΝΤ1 ολοκληρώθηκε πρόωρα λόγω χαμηλής τηλεθέασης.

Στη θέση της εκπομπής αυτής από την Κυριακή 31 Ιανουαρίου έκανε πρεμιέρα η «Σαββατοκύριακο Παρέα» με παρουσιάστρια την Κατερίνα Καραβάτου, διατηρώντας σχεδόν την ίδια ομάδα συνεργατών, με νέα προσθήκη τη Μαρία Αντωνά.

Η Ελένη Τσολάκη έχει αφιερωθεί στην κόρη της, καρπό του γάμου της με τον επιχειρηματία Παύλο Πετρουλάκη, που γεννήθηκε τον Μάρτιο του 2025, με τη μητρότητα να αποτελεί πλέον την απόλυτη προτεραιότητά της.

Δύσκολες στιγμές πέρασε το τελευταίο διάστημα η Ελένη Τσολάκη, καθώς η εκπομπή που παρουσίαζε τα Σαββατοκύριακα στον ΑΝΤ1 με τίτλο «Πρωινό Σαββατοκύριακο», ολοκληρώθηκε πρόωρα λόγω χαμηλής τηλεθέασης.

Στη θέση της, από σήμερα Κυριακή 31 Ιανουαρίου, έκανε πρεμιέρα η Κατερίνα Καραβάτου με την εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα», έχοντας στο πλευρό της σχεδόν την ίδια ομάδα συνεργατών. Η μοναδική νέα προσθήκη είναι η Μαρία Αντωνά, η οποία εντάχθηκε στο πάνελ.

Μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής της, η Ελένη Τσολάκη έχει αφιερωθεί πλήρως στην κόρη της, «καρπό» του έρωτά της με τον σύζυγό της, επιχειρηματία Παύλο Πετρουλάκη, που ήρθε στη ζωή τον Μάρτιο του 2025. Όπως αναφέρει η ίδια, η μητρότητα έχει αλλάξει ριζικά τη ζωή της και αποτελεί πλέον την απόλυτη προτεραιότητά της.

Το πρωί του Σαββάτου (31/1), λίγες ώρες μετά την πρεμιέρα της νέας εκπομπής, η παρουσιάστρια έκανε μια βόλτα με την κόρη της και μοιράστηκε τη στιγμή με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσω Instagram. Στη φωτογραφία, ποζάρει χαμογελαστή δίπλα στο καρότσι του μωρού της, συνοδεύοντας την ανάρτηση με το μήνυμα: «Σ’ευχαριστώ που υπάρχεις!!!❤️❤️❤️».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη elenitsolaki (@elenitsolaki)