Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για πιθανό κύκλωμα διακίνησης πλαστών χαρτονομισμάτων στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Το περιστατικό ήρθε στο φως όταν οι λιμενικές Αρχές εντόπισαν πλαστά χαρτονομίσματα κατά τη διάρκεια συναλλαγής σε κατάστημα της περιοχής

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, όλα συνέβησαν, όταν δύο γυναίκες από τη Βραζιλία 22 και 24 ετών, συνοδευόμενες από έναν Έλληνα φίλο τους δειπνούσαν σε γνωστό εστιατόριο δίπλα στην λιμνοθάλασσα της πόλης. Αφού τελείωσαν το φαγητό τους, η μία από τις δύο κοπέλες πλήρωσε το λογαριασμό με ένα χαρτονόμισμα των 200 ευρώ.

Αρχικά δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα μέχρι τη στιγμή που ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου αντιλήφθηκε, ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με την υφή του χαρτονομίσματος και τότε διαπίστωσε ότι ήταν πλαστό.

Αμέσως κλήθηκε το Λιμεναρχείο, που έχει και την ευθύνη της παραλιακής ζώνης, προχωρώντας στην προσαγωγή της 24χρονης που πλήρωσε το λογαριασμό. Η 22χρονη και φίλος της αφέθηκαν ελεύθεροι, αφού δεν διαπιστώθηκε από τις Αρχές, ότι είχαν διαπράξει κάποιο αδίκημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 24χρονη κατά τη διαδικασία της προανάκρισης δήλωσε ότι παρέλαβε το χαρτονόμισμα από ιδιώτη στο Ηράκλειο, ενώ κατείχε άλλο ένα πλαστό χαρτονόμισμα των 200 ευρώ, το οποίο είχε προμηθευτεί από το ίδιο πρόσωπο.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για την προέλευση του πλαστού χαρτονομίσματος, αναζητώντας τον άνδρα που έδωσε στην 24χρονη Βραζιλιάνα το πλαστό χαρτονόμισμα. Ανησυχία εκφράζουν την ίδια ώρα και οι επιχειρηματίες της περιοχής λόγω του περιστατικού.

Ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος

«Τις βραδινές ώρες της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου 2026, στελέχη της Λιμενικής Αρχής του Αγίου Νικολάου προέβησαν στη σύλληψη μίας 24χρονης αλλοδαπής (υπηκόου Βραζιλίας) για παράβαση των άρθρων 207 (Παραχάραξη νομίσματος και άλλων υλικών μέσων πληρωμής) και 208 (Κυκλοφορία πλαστών νομισμάτων και άλλων μέσων πληρωμής) του Ποινικού Κώδικα.

Συγκεκριμένα, ενημερώθηκε το Λιμεναρχείο Αγίου Νικολάου για πιθανή διακίνηση πλαστών χαρτονομισμάτων σε κατάστημα εστίασης, εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Αγίου Νικολάου. Άμεσα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. μετέβησαν στο σημείο και ενημερώθηκαν από τον ιδιοκτήτη του καταστήματος ότι δύο αλλοδαπές πελάτισσες (υπήκοοι Βραζιλίας), ηλικίας 24 και 22 ετών, εξόφλησαν τον λογαριασμό τους κάνοντας χρήση ενός χαρτονομίσματος διακοσίων 200 ευρώ, το οποίο σε έλεγχο γνησιότητας του σε παρακείμενο κατάστημα τραπέζης, παρακρατήθηκε με αιτιολογία την αμφισβήτηση της γνησιότητας του.

Στη συνέχεια σε έλεγχο που διενεργήθηκε στα υπόλοιπα χρήματα που είχαν στην κατοχή τους, βρέθηκε ένα ακόμα πιθανό πλαστό χαρτονόμισμα των διακοσίων (200€) ευρώ στην κατοχή της 24χρονης. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Αγίου Νικολάου»