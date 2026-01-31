Οι κάτοικοι της πρωτεύουσας αξιοποιούν την ηλιοφάνεια και τις ήπιες θερμοκρασίες εκμεταλλευόμενοι τον καιρό για ψώνια στα καταστήματα της οδού Ερμού και των εμπορικών δρόμων του κέντρου, όπου έχει συγκεντρωθεί πολύς κόσμος.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για απότομη επιδείνωση του καιρού από τη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή, προκαλώντας βαρυχειμωνιά με θυελλώδεις ανέμους και επικίνδυνα φαινόμενα.

Η κακοκαιρία αναμένεται να είναι σοβαρή, με βαθμό «Κατηγορίας 4», σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της υπηρεσίας Meteo.

«Εξόρμηση» στα καταστήματα πραγματοποιούν οι κάτοικοι της πρωτεύουσας, εκμεταλλευόμενοι την ηλιοφάνεια και τις ήπιες για την εποχή θερμοκρασίες. Από νωρίς το πρωί, η οδός Ερμού και οι εμπορικοί δρόμοι του κέντρου έχουν «βουλιάξει» από κόσμο, θυμίζοντας ανοιξιάτικη μέρα.

Ωστόσο, οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν πως αυτή είναι η «ηρεμία πριν την καταιγίδα». Ο καιρός ετοιμάζεται για μια βίαιη «στροφή» από τη νύχτα του Σαββάτου (31/01) προς την Κυριακή (01/02), με ένα γρήγορο βαρομετρικό χαμηλό να φέρνει βαρυχειμωνιά, θυελλώδεις ανέμους και επικίνδυνα φαινόμενα.

Meteo: Κακοκαιρία Κατηγορίας 4 – Τι να περιμένουμε

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 4 (Πολύ Σημαντική). Η κακοκαιρία θα χτυπήσει αρχικά τα δυτικά και γρήγορα θα επεκταθεί στην υπόλοιπη χώρα με κύρια χαρακτηριστικά:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που σε νησιωτικές και παράκτιες περιοχές θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις.

Πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας, αλλά και σε πεδινές περιοχές των βορειοανατολικών (κυρίως στον Έβρο) από το απόγευμα της Κυριακής.

Θυελλώδεις άνεμους στα πελάγη και πτώση της θερμοκρασίας.

Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Πού θα χτυπήσει «κόκκινο»

Σε ισχύ βρίσκεται έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ για την Κυριακή (01.02.2026), προειδοποιώντας για φαινόμενα που θα έχουν μεγάλη ένταση αλλά και διάρκεια, με τους ανέμους να αγγίζουν τα 8 με 9 μποφόρ.

Οι περιοχές που θα βρεθούν στο «μάτι του κυκλώνα» την Κυριακή είναι:

🔴 Κόκκινος Συναγερμός (Πολύ ισχυρά φαινόμενα):

Πελοπόννησος: Από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα.

Ανατολική Θεσσαλία (Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες) και Κεντρική Μακεδονία (Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική): Από το πρωί έως αργά το απόγευμα.

🟠 Πορτοκαλί Συναγερμός:

Αττική & Ανατολική Στερεά, Εύβοια: Από τις πρωινές ώρες μέχρι το απόγευμα.

Κρήτη (δυτικά και νότια): Από το πρωί.

Νησιά Ιονίου: Κυρίως σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο.

Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Θεσσαλία: Μέχρι το μεσημέρι/απόγευμα.

Ανατολικό Αιγαίο & Δωδεκάνησα: Από τις μεσημβρινές ώρες.

Πού θα χιονίσει

Τα χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους στα ορεινά και ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής, χιονοπτώσεις αναμένονται και σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Πότε θα βελτιωθεί ο καιρός

Η εκτόνωση των φαινομένων αναμένεται από τις πρώτες ώρες της Δευτέρας (02/02). Οι βροχές θα περιοριστούν στη Θράκη, το Ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη και σταδιακά θα εξασθενήσουν, ενώ παράλληλα θα πέσει και η ένταση των ανέμων.