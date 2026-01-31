Για χιλιάδες συνταξιούχους, η καθημερινότητα αποτελεί μια συνεχή πρόκληση, ιδιαίτερα για όσους χρειάζονται σταθερή βοήθεια και φροντίδα. Το επίδομα συνοδού ΚΕΠΑ λειτουργεί ως σημαντική οικονομική ανάσα, αυξάνοντας τη σύνταξη κατά 50% για όσους κριθούν δικαιούχοι από τις αρμόδιες επιτροπές. Πρόκειται για μί αουσιαστική μορφή οικονομικής στήριξης, καθώς ενισχύει τη σύνταξη των δικαιούχων αναγνωρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες τους και συμβάλλοντας έμπρακτα στη βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής τους διαβίωσης.

Ποιοι το δικαιούνται

Το επίδομα αφορά συνταξιούχους αναπηρίας, δικαιούχους θανόντων που πληρούν τα ίδια κριτήρια καθώς και τυφλούς συνταξιούχους γήρατος. Πρόκειται για προσωπική ενίσχυση που δεν μεταβιβάζεται, αναγνωρίζοντας την ανάγκη υποστήριξης στην καθημερινή ζωή.

Πόσο διαρκεί και πώς καταβάλλεται

Η παροχή αντιστοιχεί στο 50% της βασικής σύνταξης και καταβάλλεται για όσο διάστημα η ΚΕΠΑ εκτιμά ότι υπάρχει ανάγκη συνοδού. Αν υπάρξει βελτίωση ή επιδείνωση της υγείας, το ποσό επανεξετάζεται. Η πληρωμή γίνεται μαζί με τη σύνταξη, χωρίς καθυστερήσεις.

Πώς να κάνετε αίτηση

Η διαδικασία έχει πλέον ψηφιοποιηθεί μέσω της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας στο gov.gr, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet. Όσοι δεν διαθέτουν πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορούν να εξυπηρετηθούν από ΚΕΠ, Κέντρα Κοινότητας ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου.

Παρακολούθηση πορείας

Μέσα στην πλατφόρμα, κάθε στάδιο της αίτησης εμφανίζεται με σαφείς ενδείξεις: από την προσωρινή αποθήκευση έως την τελική έκδοση της Γνωμάτευσης Αναπηρίας. Ο χρήστης μπορεί να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή την πορεία της διαδικασίας και τα επόμενα βήματα.

Το επίδομα συνοδού ΚΕΠΑ δεν αποτελεί απλώς μια οικονομική ενίσχυση. Είναι ουσιαστική στήριξη για όσους εξαρτώνται από τη συνεχή βοήθεια τρίτων, προσφέροντας αξιοπρέπεια και ποιότητα ζωής σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη.