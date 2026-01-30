Οι Κούρδοι της Συρίας, που διατηρούν τον έλεγχο της αυτόνομης περιοχής στη βόρεια χώρα, ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε συνολική συμφωνία με τη Δαμασκό. Η συμφωνία προβλέπει τη σταδιακή ένταξη των στρατιωτικών τους δυνάμεων και της διοίκησής τους στο συριακό κράτος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), στις οποίες κυριαρχούν οι Κούρδοι, οι κουρδικές μονάδες θα αποσυρθούν από την πρώτη γραμμή. Παράλληλα, οι δυνάμεις ασφαλείας της Δαμασκού θα αναπτυχθούν στις πόλεις Χασάκα και Καμισλί, που μέχρι σήμερα βρίσκονται υπό κουρδικό έλεγχο.

Οι κουρδικές δυνάμεις θα παραμείνουν συγκροτημένες σε τρεις ταξιαρχίες, στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας που σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη στις σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών.