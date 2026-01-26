Η Ρωσία αποσύρει τα στρατεύματά της από το αεροδρόμιο του Καμισλί στη βορειοανατολική Συρία, βάζοντας τέλος στη στρατιωτική της παρουσία σε αυτό το σημείο της χώρας.

Από το 2019 η Ρωσία διατηρούσε δυνάμεις στο αεροδρόμιο του Καμισλί, ενώ συνεχίζει να διατηρεί σημαντικές εγκαταστάσεις όπως αεροπορική βάση και ναυτική εγκατάσταση στις μεσογειακές ακτές της Συρίας.

Η κυβέρνηση της Δαμασκού, υπό τον πρόεδρο Άχμεντ αλ Σάρα, έχει καταλάβει πρόσφατα περιοχές στη βόρεια και ανατολική Συρία από τις κουρδικές Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, στο πλαίσιο της προσπάθειας της να επεκτείνει τον έλεγχό της σε ολόκληρη τη χώρα.

Η Ρωσία αποσύρει τις στρατιωτικές της δυνάμεις από το αεροδρόμιο του Καμισλί στη βορειοανατολική Συρία, τερματίζοντας την παρουσία της σε μια περιοχή όπου η κυβέρνηση της Δαμασκού επιχειρεί να ανακτήσει τον έλεγχο από τις κουρδικές δυνάμεις, σύμφωνα με πέντε συριακές πηγές.

Οι ρωσικές δυνάμεις είχαν εγκατασταθεί στο αεροδρόμιο του Καμισλί από το 2019. Η ανάπτυξη αυτή θεωρούνταν περιορισμένη, συγκριτικά με τη μεγάλη αεροπορική βάση και τη ναυτική εγκατάσταση που διατηρεί η Μόσχα στις μεσογειακές ακτές της Συρίας και πρόκειται να παραμείνουν ενεργές.

Οι κυβερνητικές δυνάμεις υπό τον πρόεδρο Άχμεντ αλ Σάρα έχουν καταλάβει πρόσφατα περιοχές της βόρειας και ανατολικής Συρίας από τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, που τελούν υπό κουρδική ηγεσία. Η Δαμασκός επιδιώκει να επαναφέρει την πλήρη κυριαρχία της σε ολόκληρη τη χώρα.

Η εύθραυστη εκεχειρία ανάμεσα στις δύο πλευρές παρατάθηκε το Σάββατο για ακόμη 15 ημέρες, γεγονός που δείχνει την προσπάθεια αποφυγής νέας κλιμάκωσης.

Η σταδιακή αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων

Δύο από τις πηγές ανέφεραν ότι η αποχώρηση από το αεροδρόμιο του Καμισλί ξεκίνησε σταδιακά την περασμένη εβδομάδα. Ορισμένες μονάδες αναμένεται να μεταφερθούν στη δυτική Συρία, ενώ άλλες θα επιστρέψουν στη Ρωσία, σύμφωνα με πηγή στη ρωσική αεροπορική βάση Χμεϊμίν.

Πηγή από τις δυνάμεις ασφαλείας στη δυτική ακτή της Συρίας επιβεβαίωσε ότι ρωσικά στρατιωτικά οχήματα και βαρύς οπλισμός μεταφέρθηκαν τις τελευταίες ημέρες από το Καμισλί προς τη βάση Χμεϊμίν.

Αντιδράσεις και επόμενα βήματα

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν προέβη σε άμεσο σχολιασμό. Η ρωσική εφημερίδα Kommersant είχε αναφέρει ότι η συριακή κυβέρνηση ενδέχεται να ζητήσει από τις ρωσικές δυνάμεις να εγκαταλείψουν τη βάση, μόλις εκδιώξει τους Κούρδους, καθώς «δεν έχουν τίποτα να κάνουν εκεί».

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του Reuters, ρωσικές σημαίες παραμένουν ακόμη στο αεροδρόμιο του Καμισλί, όπου δύο αεροσκάφη με ρωσικά διακριτικά ήταν σταθμευμένα στον διάδρομο προσαπογείωσης.

Οι σχέσεις Μόσχας – Δαμασκού

Η Ρωσία, στενός σύμμαχος του εκδιωχθέντος προέδρου της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ, έχει αναπτύξει δεσμούς με τον Σάρα από τότε που ανέλαβε την εξουσία πριν από περίπου 14 μήνες. Ο Σάρα είχε διαβεβαιώσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ότι θα τηρήσει όλες τις προηγούμενες συμφωνίες μεταξύ Δαμασκού και Μόσχας.

Η δέσμευση αυτή θεωρείται ένδειξη πως οι δύο κύριες ρωσικές στρατιωτικές βάσεις στη Συρία παραμένουν ασφαλείς, παρά την αποχώρηση από το Καμισλί.