Ο Σύρος πρόεδρος Άχμεντ αλ Σάρα αναμένεται να συναντηθεί αύριο Τετάρτη με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, στη δεύτερη συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ-Άσαντ, στενού συμμάχου του Κρεμλίνου, το 2024.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου, «προγραμματίζονται συζητήσεις για την κατάσταση των διμερών σχέσεων και τις προοπτικές ανάπτυξής τους σε διάφορους τομείς, καθώς και για την τρέχουσα κατάσταση στη Μέση Ανατολή».

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η Μόσχα επιδιώκει να διατηρήσει τις στρατιωτικές της βάσεις στη Συρία, ενώ ο Σάρα επιθυμεί να εξασφαλίσει την έκδοση του Άσαντ, ο οποίος ζει εξόριστος στη Ρωσία μετά την απομάκρυνσή του από την εξουσία.

Η Ρωσία υπήρξε καθοριστικός σύμμαχος του πρώην Σύρου προέδρου, έχοντας παρέμβει στρατιωτικά στη Συρία από το 2015 για να στηρίξει τις κυβερνητικές δυνάμεις έναντι των ανταρτών και των τζιχαντιστών, συμπεριλαμβανομένου του σημερινού καθεστώτος.

Η ρωσική επιρροή στη Συρία μετά την ανατροπή Άσαντ

Η ανατροπή του Μπασάρ αλ-Άσαντ αποτέλεσε σημαντικό πλήγμα για τη ρωσική επιρροή στη Μέση Ανατολή, αν και η νέα συριακή κυβέρνηση έχει διατηρήσει μέχρι στιγμής φιλικές σχέσεις με τη Μόσχα.

Η Ρωσία, που εξακολουθεί να διαθέτει αρκετές στρατιωτικές βάσεις στη Συρία, απέσυρε πρόσφατα τις δυνάμεις και τα όπλα της από το αεροδρόμιο του Καμισλί, στην αυτόνομη κουρδική περιοχή της βορειοανατολικής χώρας, όπου διατηρούσε μικρή στρατιωτική εγκατάσταση, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι ρωσικές δυνάμεις είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή στα τέλη του 2019, στο πλαίσιο συμφωνίας συνεργασίας με την Τουρκία.