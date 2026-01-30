Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο μετακίνησης του Κώστα Τσιμίκα στην Τουρκία, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες από το Footmercato, ο Έλληνας διεθνής αριστερός μπακ έχει συμφωνήσει με την Μπεσίκτας.

Όπως αναφέρεται, η τουρκική ομάδα έχει καταλήξει σε προφορική συμφωνία τόσο με τον παίκτη της Λίβερπουλ όσο και με τον Νούνο Ταβάρες της Μπενφίκα, με την τελική επιλογή να βρίσκεται πλέον στα χέρια της διοίκησης.

Η Μπεσίκτας αναμένεται να αποφασίσει μέσα στο επόμενο 24ωρο έως 48ωρο ποιον από τους δύο ποδοσφαιριστές θα προχωρήσει να αποκτήσει, με τον Τσιμίκα να περιμένει τις εξελίξεις.

