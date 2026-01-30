Οι ερυθρόλευκοι εξασφάλισαν την παρουσία τους στην 24άδα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, μετά από την νίκη κόντρα στον Άγιαξ με νίκη 2-1 στο Άμεστερνταμ και πλέον μπαίνουν στη διαδικασία των νοκ άουτ αγώνων. Στην κλήρωση των playoffs, ο Ολυμπιακός θα τεθεί αντιμέτωπος είτε με την Αταλάντα είτε με τη Λεβερκούζεν, σε δύο απαιτητικά ζευγάρια.

Τα πρώτα παιχνίδια των playoffs θα διεξαχθούν στις 17 ή 18 Φεβρουαρίου 2026, ενώ οι ρεβάνς είναι προγραμματισμένες για τις 24 ή 25 Φεβρουαρίου 2026, με τις ομάδες να παλεύουν για ένα από τα οκτώ εισιτήρια που οδηγούν στη φάση των 16 της διοργάνωσης.

Η κλήρωση της νοκ άουτ φάσης είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου στις 12:50 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το COSMOTE SPORT 1, όπου θα γίνουν γνωστοί οι αντίπαλοι των ομάδων που συνεχίζουν στο Champions League.

Για να παρακολουθήσετε την κλήρωση και να μάθετε τα ζευγάρια της επόμενης φάσης, πατήστε εδώ.