Ο Διευθυντής Σύνταξης των «ΝΕΩΝ», Βαγγέλης Λιαλιούτης, εκ των παλαιοτέρων εν ενεργεία δημοσιογράφων της εφημερίδας, αφηγήθηκε στις 11/10/2021 και στον Γιάννη Θ. Διαμαντή πώς «έζησαν» «ΤΑ ΝΕΑ» τη μεγαλύτερη ελληνοτουρκική κρίση των τελευταίων δεκαετιών, την Κρίση των Ιμίων, τη νύχτα 30 – 31 Ιανουρίου 1996.

«Νομίζω ότι μία από τις πιο μεγάλες κρίσεις, γιατί έχουμε κάνει πολλές εκλογές, έχουμε κάνει Ολυμπιακούς Αγώνες, έχουμε κάνει τους Δίδυμους Πύργους, πολλά πράγματα…» Νομίζω όμως ότι η πιο σημαντική μου [κρίση] γιατί ήμουν πολύ νέος, είναι το βράδυ των Ιμίων.» Όλη η εφημερίδα μαζεμένη, έπρεπε να κάνουμε την πρώτη έκδοση γύρω στις 2 – 3 το πρωί. Την κάναμε. Μετά άρχισε όμως να αραιώνει ο κόσμος. Έφευγε ο ένας να πάει να κοιμηθεί, έφευγε ο άλλος να πάει να κοιμηθεί, έφευγε ο τρίτος να πάει όπου ήταν να πάει. Δεν μπορούσες να δουλέψεις μετά τις 3 π.μ.

«Έμεινα εγώ που είχα βάρδια και ένας πολιτικός συντάκτης, που έκανε το διπλωματικό ρεπορτάζ, ο Νότης Παπαδόπουλος, να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει μέχρι το πρωί». Όταν μάθαμε ότι έπεσε το ελικόπτερο, που είχε μέσα τρεις, ο Νότης είπε “E…μετά από αυτό πάμε για πόλεμο…”.

«Με το που ακούω τη λέξη ότι “πάμε για πόλεμο” με πιάνει ένας φοβερός βήχας, όμως τη δουλειά τη συνεχίσαμε, μέχρι που κάποια στιγμή κατά τις 6 νομίζω αποφάσισαν ότι δεν θα γίνει κάτι, ότι θα φύγουν τα καράβια και τελευταίο θα φύγει το ελληνικό πλοίο παίρνοντας μαζί του όσους είναι Έλληνες εκεί, και τη σημαία μας και θα τελειώσει η υπόθεση». Στείλαμε και αυτό το χειρόγραφο. Νομίζω ήταν 6 το πρωί…Έγινε και άλλη μία αλλαγή στην εφημερίδα, η τελευταία κατά τις 7 π.μ. και πήγαμε για ύπνο μέχρι το μεσημέρι που ξαναπήγαμε στο γραφείο».