Νέο κύμα κακοκαιρίας θα πλήξει τη χώρα από το Σάββατο μέχρι και τη Δευτέρα, με κύρια χαρακτηριστικά τις βροχές και τις καταιγίδες, καθώς και τους θυελλώδεις ανέμους.

Ο Θοδωρής Κολυδάς προειδοποιεί πως το πρωί της Κυριακής το κύριο μέτωπο του συστήματος περνά από το Λεκανοπέδιο με ιδιαίτερη δυναμική.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, από το απόγευμα του Σαββάτου (31/1) από τα νοτιοδυτικά θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα επεκταθούν ανατολικότερα. Ο κ. Κολυδάς χαρακτήρισε το βαρομετρικό «ισχυρό» και «βαθύ» ενώ από το πρωί της Κυριακής (1/2) θα είναι στο Ιόνιο επηρεάζοντας σχεδόν όλη τη χώρα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Πρόκειται για μια εκτεταμένη κακοκαιρία, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο που δεν απέκλεισε την έκδοση έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα φαινόμενα το πρωί της Δευτέρας θα περιοριστούν στα ανατολικά της χώρας.

Όσον αφορά στην Αττική, σύμφωνα με το MEGA, την Κυριακή αναμένεται να εκδηλωθούν κατά περιόδους ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν πλημμυρικά φαινόμενα. Όπως προσθέτει, τα 15 χιλιοστά νερού της προηγούμενης κακοκαιρίας [που προξένησε σοβαρά προβλήματα] αναμένεται να ξεπεραστούν.

