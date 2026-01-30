Το Τμήμα Κοιμητηρίων Ρόδου έκοψε για το 2026 μια μαύρη βασιλόπιτα με σχέδιο νεκροταφείου και τάφων, η οποία έγινε viral στα social media.

Η βασιλόπιτα, που απεικονίζει νεκροταφείο, ανέβηκε στον επίσημο λογαριασμό των Κοιμητηρίων Ρόδου στο Facebook και προκάλεσε εκτενή συζήτηση στην πλατφόρμα.

Η συγκεκριμένη βασιλόπιτα αποτέλεσε ξεχωριστό θέαμα, καθώς αντιβαίνει στο παραδοσιακό στοιχείο της τύχης με το φλουρί, λόγω του διαφορετικού και σκοτεινού σχεδίου της.

Viral βασιλόπιτα Ρόδου προκάλεσε αίσθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς η φετινή πίτα του Κοιμητηρίου Ρόδου είχε ένα πρωτότυπο και ανατρεπτικό σχέδιο: απεικόνιζε ένα νεκροταφείο με τάφους. Η φωτογραφία της αναρτήθηκε στη σελίδα του Κοιμητηρίου στο Facebook, συγκεντρώνοντας χιλιάδες σχόλια και αντιδράσεις.

Συνήθως στην κοπή της βασιλόπιτας όλοι ελπίζουν να τους τύχει το φλουρί. Στην προκειμένη περίπτωση, ωστόσο, αρκετοί σχολίασαν με χιούμορ πως ίσως θα προτιμούσαν να το αποφύγουν, για ευνόητους λόγους.

Η μαύρη βασιλόπιτα, που δημιουργήθηκε από το Τμήμα Κοιμητηρίων Ρόδου, απεικόνιζε με λεπτομέρεια ένα κοιμητήριο, θυμίζοντας περισσότερο καλλιτεχνική σύνθεση παρά παραδοσιακό γλυκό. Όπως ανέφεραν χρήστες των κοινωνικών δικτύων, έμοιαζε να «μην θέλει να πει καλή χρονιά», αλλά να υποδέχεται το 2026 με δόσεις μαύρου χιούμορ.

Η ανάρτηση έγινε μέσα σε λίγες ώρες viral, μετατρέποντας ένα τοπικό έθιμο σε διαδικτυακό φαινόμενο. Πολλοί εκτίμησαν την πρωτοτυπία και τον αυτοσαρκασμό των εργαζομένων του Κοιμητηρίου, ενώ άλλοι θεώρησαν το αποτέλεσμα υπερβολικά μακάβριο.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας πραγματοποιήθηκε παρουσία του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη, της Αντιδημάρχου Ματίνας Γιαννέλη, της Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου Σουσάνας Καρδούλια και του εκπροσώπου της κοινότητας Γιώργου Καστέλα. Την πίτα ευλόγησε ο Αιδεσιμότατος Φιλόθεος Κάλφας.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με ευχαριστίες προς όλους όσοι συνέβαλαν στη διοργάνωση και με την ευχή: «Ευχόμαστε το 2026 να είναι μια χρονιά με υγεία, δύναμη και συνεργασία για όλους».