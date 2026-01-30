Το 2026 φέρνει ανάμεικτα συναισθήματα για εργαζόμενους και μαθητές. Από τη μία πλευρά τα σχολεία θα απολαύσουν τα πολυαναμενόμενα τριήμερα και ένα Πάσχα που χαρίζει σχεδόν δύο εβδομάδες ξεκούρασης.
Από την άλλη, όσοι απασχολούνται σε γραφεία ή στον ιδιωτικό τομέα βλέπουν το ημερολόγιο να μην είναι τόσο ευνοϊκό, καθώς δύο σημαντικές αργίες πέφτουν Σάββατο και συγκεκριμένα η Κοίμηση της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου και η Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, στις 26 Δεκεμβρίου. Αυτό στερεί πολύτιμες ευκαιρίες για ανάπαυση και μικρές αποδράσεις.
Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των αργιών που διατηρούν τη διάθεση ανεβασμένη και εκείνων που, δυστυχώς, χάνονται για τους εργαζόμενους το 2026.
Η λίστα με τις αργίες του 2026
- Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου (τριήμερο)
- Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου
- Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου
- Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου
- Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου (τριήμερο)
- Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου (τριήμερο)
- Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου
- 28η Οκτωβρίου: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου
- Χριστούγεννα: Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου
- Δεύτερη μέρα Χριστουγέννων: Σάββατο 26 Δεκεμβρίου
