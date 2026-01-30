Το Σωματείο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) ανακοίνωσε 48ωρη απεργία των ταξί στην Αττική για την Τρίτη 3 και την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026, έπειτα από απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου κατά τη χθεσινή συνεδρίαση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, οι απεργοί θα συγκεντρωθούν στα γραφεία του ΣΑΤΑ (Μάρνη 17, Αθήνα) στις 10:30 π.μ. και θα ακολουθήσει πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου», ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την –όπως αναφέρουν– εχθρική στάση της κυβέρνησης απέναντι στον κλάδο.

Οι αυτοκινητιστές απορρίπτουν κάθε διάλογο με τον Υπουργό Μεταφορών, τον οποίο θεωρούν υπεύθυνο για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Κατηγορούν τον υπουργό ότι, με πρόσχημα την προώθηση της ηλεκτροκίνησης, προχώρησε σε μείωση της ελάχιστης μίσθωσης των Ε.Ι.Χ. από 90 σε 50 ευρώ, γεγονός που –όπως υποστηρίζουν– καταργεί τον διαχωρισμό μεταξύ των υπηρεσιών ταξί και των Ε.Ι.Χ. με οδηγό από 1ης Ιανουαρίου 2027.

Αντιδράσεις για την ηλεκτροκίνηση και τις υποδομές

Το ΣΑΤΑ κάνει λόγο για «παραμύθια του Υπουργού για την ηλεκτροκίνηση», επισημαίνοντας ότι οι υποδομές φόρτισης είναι ανεπαρκείς. Αναφέρει ότι οι συνολικοί σταθμοί φόρτισης στη χώρα ανέρχονταν τον Δεκέμβριο του 2025 σε 8.757, εκ των οποίων μόλις 1.562 ήταν ταχυφορτιστές, ενώ οι φορτιστές ταχείας φόρτισης (150 kW) δεν ξεπερνούν τους δέκα.

Παράλληλα, τονίζεται ότι η ετήσια αύξηση των σημείων φόρτισης έχει επιβραδυνθεί από το 2023, ενώ οι επαγγελματίες αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα, όπως μεγάλος χρόνος φόρτισης, απουσία ασφαλιστικής κάλυψης για ζημιές μπαταριών και έλλειψη φορτιστών σε πιάτσες ταξί στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Καταγγελίες για κυβερνητική αδιαφορία

Το ΣΑΤΑ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι, παρά το γεγονός πως ο σχετικός νόμος ψηφίστηκε πριν από πέντε χρόνια, δεν προχώρησε στη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών. Υποστηρίζει ότι η κυβερνητική πολιτική στοχεύει στην απαξίωση της αυτοαπασχόλησης και της μικροεπιχειρηματικότητας.

Επιπλέον, γίνεται λόγος για εμπάθεια του Υπουργού Μεταφορών απέναντι στα ταξί, καθώς –όπως αναφέρεται– απαγόρευσε τη χρήση των ειδικών λωρίδων κυκλοφορίας από έμφορτα ταξί, σε αντίθεση με ό,τι ισχύει στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Οικονομικές πιέσεις και αιτήματα του κλάδου

Οι επαγγελματίες σημειώνουν ότι ο υπουργός κατηγορεί τον κλάδο για παράλογα αιτήματα αυξήσεων, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις αυξήσεις στο κόστος λειτουργίας. Επικαλούνται στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η τιμή των καυσίμων έχει αυξηθεί κατά 25-30% από το 2022, τα ασφάλιστρα κατά 18% και το κόστος συντήρησης πάνω από 30%.

Το ΣΑΤΑ υπογραμμίζει ότι μόνο ο Πρωθυπουργός μπορεί να δώσει λύση στα αιτήματα των ταξιτζήδων, τα οποία αφορούν όχι μόνο την ηλεκτροκίνηση, αλλά και θέματα όπως η παράνομη δραστηριότητα πλατφορμών, η υπερφορολόγηση, η έλλειψη ελέγχων για υποκλοπή μεταφορικού έργου και οι καθυστερήσεις στην έκδοση ή ανανέωση ειδικών αδειών.

Κάλεσμα συμμετοχής και μήνυμα προς το κοινό

Το ΣΑΤΑ καλεί όλους τους επαγγελματίες να συμμετάσχουν μαζικά στις κινητοποιήσεις, στέλνοντας –όπως αναφέρει– «ηχηρό μήνυμα ότι δεν θα ανεχτούμε άλλο την αδιαφορία και τις εχθρικές πολιτικές εναντίον μας».

Παράλληλα, εκφράζει συγγνώμη προς το επιβατικό κοινό για την ταλαιπωρία που θα προκαλέσει η απεργία, επισημαίνοντας ότι ο αγώνας αφορά το σύνολο της κοινωνίας. Όπως τονίζεται, στόχος είναι η διασφάλιση ασφαλών και ποιοτικών μεταφορών μέσω της διατήρησης του δημόσιου χαρακτήρα του ταξί, που εγγυάται υπεύθυνη εξυπηρέτηση και προστασία των δικαιωμάτων πολιτών και επαγγελματιών.