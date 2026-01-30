Μια εταιρεία που ιδρύθηκε στα τέλη του 2024 στην Πρέβεζα εισήγαγε από τη Γερμανία μια Ferrari αξίας 256.000 ευρώ.

Η εταιρεία πλήρωσε ΦΠΑ περίπου 62.000 ευρώ κατά την εισαγωγή του αυτοκινήτου στο τελωνείο.

Η εταιρεία προσπάθησε να χαρακτηρίσει τη Ferrari ως “επαγγελματικό εργαλείο” προκειμένου το κράτος να καλύψει τον φόρο.

Ferrari και φοροαπαλλαγή δύσκολα συνδυάζονται, όπως αποδεικνύει πρόσφατη υπόθεση που εξέτασε η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών. Το όνειρο της απόκτησης ενός υπερπολυτελούς αυτοκινήτου είναι κοινό για πολλούς, ωστόσο το να επιχειρεί κανείς να κάνει το κράτος να του «πληρώσει» τον φόρο, παρουσιάζοντας το όχημα ως «επαγγελματικό εργαλείο», αποδείχθηκε ριψοκίνδυνο εγχείρημα.

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν εταιρεία που ιδρύθηκε στα τέλη του 2024 στην Πρέβεζα αγόρασε από τη Γερμανία μια Ferrari αξίας 256.000 ευρώ. Κατά την εισαγωγή του οχήματος, καταβλήθηκε στο τελωνείο ΦΠΑ περίπου 62.000 ευρώ.

Οι ιδιοκτήτες της εταιρείας ζήτησαν από την Εφορία επιστροφή του ποσού, υποστηρίζοντας: «Είμαστε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων· η Ferrari αποτελεί εμπορεύσιμο είδος, άρα δικαιούμαστε επιστροφή ΦΠΑ». Αν και το αίτημα θα μπορούσε θεωρητικά να έχει βάση, οι φορολογικές αρχές αποφάσισαν να διενεργήσουν έλεγχο πριν εγκρίνουν την επιστροφή.

Ο έλεγχος που αποκάλυψε την πραγματική χρήση

Η έδρα της εταιρείας βρισκόταν σε χώρο μόλις 10 τετραγωνικών μέτρων, μέσα στο γκαράζ του σπιτιού του ιδιοκτήτη. Δεν υπήρχε καμία επιγραφή ή ένδειξη λειτουργίας επιχείρησης, ενώ η είσοδος ήταν κλειστή.

Το πολυτελές αυτοκίνητο, που υποτίθεται πως προοριζόταν για ενοικίαση, δεν εντοπίστηκε. Ο ιδιοκτήτης ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν «σε συνεργείο στην Αθήνα», χωρίς ωστόσο να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία. Παράλληλα, δεν υπήρχαν ενδείξεις επιχειρηματικής δραστηριότητας: ούτε πελάτες, ούτε διαφημίσεις, ούτε ιστοσελίδα.

Η τελική απόφαση της Εφορίας

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών έκρινε ότι η εταιρεία δημιουργήθηκε αποκλειστικά για την αγορά της Ferrari προς προσωπική χρήση, με στόχο την αποφυγή καταβολής ΦΠΑ. Ως εκ τούτου, το αίτημα επιστροφής των 62.000 ευρώ απορρίφθηκε.

Το σχέδιο για μια «φοροαπαλλαγμένη» βόλτα με Ferrari κατέληξε σε φιάσκο. Το κράτος κράτησε τον φόρο, ενώ οι ιδιοκτήτες έμειναν με το αυτοκίνητο – και όλα τα έξοδά του.