Ορισμένες περιοχές του πλανήτη έχουν μετατραπεί σε πραγματικές παγίδες θανάτου για τον άνθρωπο. Από τόπους με υψηλή ραδιενέργεια και ενεργά ηφαίστεια έως ερήμους με ακραίες θερμοκρασίες, η Γη φιλοξενεί δεκάδες επικίνδυνα σημεία. Πόλεμοι, φυσικά φαινόμενα και ανθρώπινες παρεμβάσεις συνθέτουν τη λίστα με τα πιο επικίνδυνα μέρη του κόσμου.

Από την Αρκτική έως τα βάθη της Γης

Στη Σιβηρία, το χωριό Oymyakon θεωρείται το πιο ψυχρό κατοικημένο σημείο του πλανήτη, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους -70°C. Οι κάτοικοι παλεύουν καθημερινά με το ψύχος, καθώς ακόμη και η αναπνοή μπορεί να γίνει επικίνδυνη.

Η Νήσος Βόρειος Σεντινέλ στον Ινδικό Ωκεανό παραμένει απροσπέλαστη. Οι ιθαγενείς της αντιμετωπίζουν κάθε ξένο ως εχθρό, καθιστώντας την προσέγγιση σχεδόν αδύνατη και επικίνδυνη.

Η λίμνη Natron στην Τανζανία συγκαταλέγεται στα πιο τοξικά υδάτινα σώματα του κόσμου. Η υψηλή περιεκτικότητα σε ανθρακικό νάτριο μετατρέπει τα νεκρά ζώα σε φυσικά «αγάλματα», δίνοντας στο τοπίο μια απόκοσμη όψη.

Στο Νεπάλ, το Όρος Έβερεστ αποτελεί πρόκληση ζωής και θανάτου. Πάνω από τα 8.000 μέτρα αρχίζει η λεγόμενη «ζώνη θανάτου», όπου οι θερμοκρασίες πέφτουν κάτω από -40°C και οι άνεμοι ξεπερνούν τα 160 χλμ/ώρα.

Η Κοιλάδα Ντανάκιλ στην Αιθιοπία θεωρείται ένα από τα πιο αφιλόξενα μέρη της Γης. Τα δηλητηριώδη αέρια όπως το διοξείδιο του θείου και το υδρόθειο καθιστούν την αναπνοή επικίνδυνη, ενώ η θερμοκρασία συχνά αγγίζει τους 50°C.

Ακραία φυσικά φαινόμενα και ανθρώπινες καταστροφές

Η περίφημη «Νήσος των Φιδιών» στη Βραζιλία φιλοξενεί χιλιάδες εξαιρετικά δηλητηριώδη φίδια, γι’ αυτό και η πρόσβαση απαγορεύεται αυστηρά.

Στη Βολιβία, ο δρόμος Yungas, γνωστός ως «Δρόμος του Θανάτου», έχει πλάτος μόλις τρία μέτρα. Ένα μικρό λάθος στο τιμόνι μπορεί να αποβεί μοιραίο.

Το Εθνικό Πάρκο Death Valley στις ΗΠΑ είναι από τα πιο καυτά σημεία του πλανήτη, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 56°C. Κάθε χρόνο καταγράφονται περιστατικά αφυδάτωσης και θερμοπληξίας.

Το Τσερνόμπιλ στην Ουκρανία εξακολουθεί να εκπέμπει επικίνδυνα επίπεδα ραδιενέργειας, δεκαετίες μετά το πυρηνικό δυστύχημα του 1986.

Στην Ευρώπη, οι Άλπεις παραμένουν μαγνήτης για ορειβάτες, αλλά και πεδίο θανατηφόρων χιονοστιβάδων κάθε χειμώνα.

Η λίμνη Καρατσάι στη Ρωσία είναι από τα πιο ραδιενεργά μέρη του πλανήτη. Η παραμονή στην περιοχή για λίγα λεπτά μπορεί να αποβεί μοιραία.