Μετά τη μεγάλη ανησυχία που προκάλεσε στον Ολυμπιακό ο τραυματισμός του Τάιλερ Ντόρσεϊ στην πρώτη περίοδο του αγώνα με την Μπαρτσελόνα, ήρθε η ανακούφιση για την ομάδα και τους φίλους της.

Ο ομογενής γκαρντ έπεσε άτσαλα στο παρκέ μετά από ένα σουτ, πονώντας στον αστράγαλο, και αποχώρησε εσπευσμένα στα αποδυτήρια, μένοντας εκεί καθ’ όλη τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου.

Η εικόνα του να μην επιστρέφει ούτε στον πάγκο προκάλεσε ανησυχία στους Ερυθρόλευκους. Τελικά, όμως, ο Ντόρσεϊ εμφανίστηκε για προθέρμανση πριν από το δεύτερο μέρος, πάτησε κανονικά το πόδι του και πήρε θέση στο παρκέ, έτοιμος να συνεχίσει τον αγώνα, προς ανακούφιση όλων στον Ολυμπιακό.