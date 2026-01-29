Μετά τη μεγάλη ανησυχία που προκάλεσε στον Ολυμπιακό ο τραυματισμός του Τάιλερ Ντόρσεϊ στην πρώτη περίοδο του αγώνα με την Μπαρτσελόνα, ήρθε η ανακούφιση για την ομάδα και τους φίλους της.

Ο ομογενής γκαρντ έπεσε άτσαλα στο παρκέ μετά από ένα σουτ, πονώντας στον αστράγαλο, και αποχώρησε εσπευσμένα στα αποδυτήρια, μένοντας εκεί καθ’ όλη τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου.

Η εικόνα του να μην επιστρέφει ούτε στον πάγκο προκάλεσε ανησυχία στους Ερυθρόλευκους. Τελικά, όμως, ο Ντόρσεϊ εμφανίστηκε για προθέρμανση πριν από το δεύτερο μέρος, πάτησε κανονικά το πόδι του και πήρε θέση στο παρκέ, έτοιμος να συνεχίσει τον αγώνα, προς ανακούφιση όλων στον Ολυμπιακό.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Baskettalk
Τελευταία Νέα