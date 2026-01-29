Ανησυχία προκλήθηκε στις τάξεις του Ολυμπιακού κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Μπαρτσελόνα για την 25η αγωνιστική της EuroLeague. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αποχώρησε για τα αποδυτήρια του ΣΕΦ στο τέλος της πρώτης περιόδου, καθώς φάνηκε να πονάει στον αστράγαλο.

Ο ομογενής γκαρντ είχε την ευθύνη της τελευταίας επίθεσης της περιόδου, επιχείρησε ένα τρίποντο και στη συνέχεια έκανε πίσω βήματα, δείχνοντας εμφανώς δυσφορία.

Το περιστατικό προκάλεσε ανησυχία στους προπονητές και τους συμπαίκτες του, που παρακολουθούσαν την εξέλιξη από κοντά, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις για τη σοβαρότητα του τραυματισμού αναμένονται μετά την επιστροφή του Ντόρσεϊ στα αποδυτήρια για προσεκτική αξιολόγηση.